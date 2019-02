Intel: ARM-Mac i 2020

Mange har spekulert i en slik flytting i lang tid. Men når selv Intel nå går ut med at Apple vil overføre Mac-maskiner til ARM-plattformen, må det vel være noe i det?

Mac på ARM

Det er flere sammenfallende årsaker som kan ligge bak. Intel selv sliter med å komme nedover i nanometer-prosessene med egne brikker. Samtidig opplever Apple enorm suksess med sine selvutviklede ARM-brikker på iOS-enhetene, som det viser seg har ytelse som kan sammenliknes med konvensjonelle bærbare datamaskiner.

Dernest har også Apple visse utfordringer med å få nok interesse rundt Mac som plattform. Det er på mobile enheter at utviklernes oppmerksomhet er, så hva om man kunne skrive samme kode for iPhone, iPad og Mac?

Og det er nettopp det som ser ut til å være i ferd med å skje. Bloomberg hevder at Apple under WWDC i juni vil avdekke første skritt i det å utvikle felles appen for iPad og Mac, noe som siden vil føre til en felles binærpakke for både iOS og macOS.

iOS og macOS skal ikke bli sammenfallende, men likevel skal den grunnleggende strukturen i appene være lik. Kompilatoren i Xcode vil skrive lavnivå-kode som adresserer de ulike plattformene.

Det er cirka et kvart år til utviklerkonferansen WWDC, så det blir spennende å se. Men fremtiden er kanskje ikke så langt unna! Høres det likevel fjernt ut? Husk at Apple har skiftet prosessorarkitektur på Mac flere ganger tidligere, fra PowerPC til Intel, eller fra Motorola til PowerPC fra den aller første Mac-en.

Via Axios