Mars-event bekreftet

Vanligvis er høsten høysesong for filmlanseringer. Men det er ventet at Apple vil lansere sin nye medietjeneste på et eget event den 25. mars. Vil alt innholdet bli tilgjengelig også her i Norge?

Apple Special Event

Eventet er lansert som et spesial-event, nettopp for å fokusere på noe eksepsjonelt. Så det er liten grunn til å forvente seg hardware-lanseringer, kanskje ingen i det hele tatt.

Det vi derimot forventer å se, er Apples medie-strømmetjeneste for egenprodusert innhold for både film og serier, en konkurrent til Netflix og HBO. Mange kjente navn er signert, og det blir spennende å se om man vil følge slipp av hele sesonger under ett (for binge watching) eller slippe episoder ukentlig litt mer som lineær-tv.

Et lite wildcard er muligens tidsskrift-tjenesten som noen spår også kan inngå i det samme tilbudet. Apple kjøpte Texture-appen som hadde dette tilbudet, samtidig som dette da ble lagt ned. Nå kan dette gjenoppstå for både magasiner og også for aviser.

Apple Music inkludert?

Hva skal dette koste, sier du? Om to uker vet vi nok mer, men til sammenlikning koster Netflix fra 89 til 139 kroner i måneden. Kanskje Apple også vurderer å tilby et all inclusive-tilbud som også inkluderer Apple Music?

Selve foreteelsen skjer på en mandag, som visstnok er en bra dag å få kjendiser til å stille. Tidspunktet er klokken 18:00 norsk tid, og det hele skjer på hjemmebane i Apple-hovedkvarteret i Cupertino i California, i det såkalte Steve Jobs-auditoriet.

På den 25. mars vil du kunne følge eventet direkte via strømming, og lenken finner du her. Vanligvis vil dette virke på Apple TV (via egen app), på iOS, på Mac i Safari og på en Windows-maskin med den rette nettleseren (detaljer foreløpig ikke kjent).

