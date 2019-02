Omrokering i Apples ledelse

Apple skifter ut i toppsjiktet.

Angela Ahrendts fratrer som direktør for HR og detaljhandel til fordel for Deirdre O’Brien, med virkning fra april.

Retail + People

Under Ahrendts' ledelse ble det introdusert en ny strategi og nytt design for Apples egne butikker, der hennes bakgrunn fra det britiske kles- og luksusmerket Burberry kom godt med. Hun var lenge spådd å kunne overta tronen hos Apple etter Tim Cook som selskapets første kvinnelige sjef.

- Angela Ahrendts forlater Apple i april på jakt etter nye personlige og faglige utfordringer, sier selskapet i en pressemelding.

Ahrendts varte kun fem år hos Apple, noe som er relativt kort tid i selskapet generelt, men ikke uvanlig for denne typen stillinger. Hennes forgjenger hadde særs kort holdbarhet, og dette er naturlig å se i sammenheng med den omskiftelige naturen kanskje spesielt innen detaljhandelen.

Det har ikke stått på resultatene, for Apples egne utsalg har lenge ligget på topp i listen over de mest inntektsbringende butikkflatene globalt, og overgår smykkebutikker som Tiffany's.

Men man må også kunne spørre seg om det siste kvartalets svakere enn prognostiserte resultat for selskapet kan ha spilt en rolle. Mange mener Apple med de høye iPhone-prislappene har priset seg ut av markedet. Antakelig er det mer et spørsmål om hvilket marked det gjelder, og da kanskje spesielt i vekstmarkeder der det etterspørres lavere priser.

Deirdre O’Brien

Deirdre O’Brien har relativt kort fartstid hos Apple i denne sektoren selv om hun har tre tiår på ryggen i selskapet, men det er like fullt en stor tillitserklæring å skulle overta ansvaret for både hele detaljhandelen i tillegg til å være HR-ansvarlig for hele dette leddet, også.

Det er definitivt den mest folkerike grenen i selskapet, med ansatte over hele kloden og over 70.000 butikkansatte. I dag har Apple 35 nettbutikker og 506 butikker på fem kontinenter.

Via Apple