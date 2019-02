Sonos med høyttalere for innbygging

Sonos har inngått et samarbeid med Sonance om å levere høyttalere for integrering i bygningen.

Serien kalles Sonos Architectural by Sonance, og utmerker seg også med støtte for Apples trådløse AirPlay 2-løsning for flerroms-lyd som er en del av iOS og macOS.

Sonos Architectural by Sonance

Serien, som vil være tilgjengelig på markedet (først i USA) i løpet av inneværende måned, består av tre ulike komponenter: Sonos In-Ceiling for innbygging i himling, Sonos In-Wall for innfelling i vegg, og Sonos Outdoor for hage, balkong og terrasse.

Både vegg- og himlingsmodellen vil naturlig nok kreve enten nedfôret tak eller påfôret vegg for å kunne bygges inn, så det er greitt med litt plass å ta av. Og det perforerte dekslet kan overmales med samme farge som vegg/tak for virkelig å gli i ett.

Alle modellene er passive høyttalere, og kan kobles til den nye Amp-modulen som også ble lansert nylig. Alle høyttalere i serien selges i par (stereo, du vet).

Men det som virkelig frister, er selvfølgelig støtte for AirPlay 2, Apples trådløse strømmeteknologi som støtter oppsett for flerromslyd. Dermed kan man sende lydsignaler til flere rom samtidig, eller separat.

Priser i Norge er foreløpig ikke kjent, men du kan lese mer om Sonos Amp her, Sonos Outdoor her, Sonos In-Wall her, og Sonos In-Ceiling her.