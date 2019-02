Lager strategi for kunstig intelligens

I et bygg som ble laget for bøker i 1917, kommer Nikolai Astrup inn, ti minutter forsinket. Astrup, som fortsatt er relativt ny i stillingen som digitaliseringsminister, er for tiden ute på befaring hos forskjellige bedrifter og organisasjoner. Kanskje for å suge til seg mest mulig informasjon om et tema han etterhvert bør kunne mye om.

Denne formiddagen har han troppet opp på Nasjonalbiblioteket, hvor nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre gir han en grundig gjennomgang av deres digitale arbeid. Det er imponerende.

Lite fancy

Nasjonalbiblioteket er i verdenstoppen når det kommer til digitalisering. De bevarer alt som er publisert i Norge, og til nå er mer enn en halv million bøker, 2 millioner aviser og 1, 7 millioner radioprogram digitalisert. Det er til sammen noe så svimlende som 8 petabyte med materiale.

En av nasjonalgalleriets nyheter er arbeidet med kunstig intelligens, som har resultert i den digitale bibliotekaren Nancy. Selv om hun er oppkalt etter en ekte bibliotekar fra USA, som attpåtil har fått sin egen actionfigur, så er Nancy imponerende lite fancy. Her er det ingen data-animert dame som er programmert til å si det ene eller det andre, men en maskin, som benytter seg av de enorme mengdene med informasjon som er digitalisert, for å gi deg svar på det du ber om.

– Hun treffer altså så forbanna presist, sier Sira Myhre.

Enkelt og greit, men også så mye mer avansert.

Nyhet

Astrup, som kom rett fra et møte med Oslo Cancer Cluster, hadde tidligere på dagen fått informasjon om hvordan kunstig intelligens var med på å gi bedre diagnoser - bedre enn legene selv kunne gi. Han var tydelig imponert - både over mengden med informasjon og data som vi er så flinke til å bevare her til lands, men også arbeidet med kunstig intelligens, og hvordan all tilgjengelig informasjon gjør maskinlæring interessant.

NYHET: Digitaliseringsminister Nikolai Astrup kunne under mandagens besøk på nasjonalbiblioteket fortelle at regjeringen har besluttet å lage en ny nasjonal strategi for kunstig intelligens. (Foto: Stine Marie Hagen)

– At dette gir enorme muligheter er det ingen tvil om. Derfor har regjeringen besluttet at vi skal lage en ny nasjonal strategi for kunstig intelligens, sa han.

Astrup kunne videre fortelle at regjeringen ønsker å få på plass en tilnærming til hvordan både offentlig og privat sektor skal benytte seg av kunstig intelligens, og klargjøre samfunnet for å ta dette i bruk.

– Det er et arbeid vi setter i gang med nå, og en avgrunnene til at jeg er her i dag - nettopp for å bli inspirert av denne type eksempler og lære mer om hva som gjorde at dere fikk det til, sa digitaliseringsministeren.