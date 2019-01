Svenskene ikke helt klare for e-fakturering

I Sverige kommer en ny lov på banen den 1. april. Da blir e-faktura obligatorisk i offentlig sektor. Alle leverandører må benytte e-faktura som følger europeisk standard. Dette gjelder om ikke noe annet blir avtalt. Det er eu-direktivet som ligger til grunn for den nye loven.

Men, til tross for at det nærmer seg med stormskritt, så er det mange som ikke er forberedt. Det melder Computer Sweden.

Det er de små selskapene som sliter mest.

Bakpå

DIGG - myndigheten for digital forvaltning i Sverige, skal ha utført undersøkelser der det blant annet kommer frem at 75 prosent av alle selskap med mindre enn 50 ansatte fortsatt ikke er i stand til å e-fakturere.

Ifølge statistikken fra Innkjøpsmyndighetene for 2017 skal det dreie seg om nesten 100.000 selskaper i denne størrelsen. Det betyr at cirka 75.000 selskaper, som leverer tjenester til offentlig sektor, ligger bak.

For å gjøre det enklere for dem, anbefaler Digg at kjøpere på den offentlige siden lager portaler hvor bedrifter enkelt kan generere e-fakturaer.

- Når det gjelder myndighetene har de allerede blitt pålagt å produsere denne typen støtte, men dette gjelder ikke for kommunene, sier Anderz Petersson, prosjektleder ved Digg, til den svenske nettavisen.

Han forklarer at de jobber med å utvikle en regel slik at kommunene også må være forpliktet til å tilby en webtjenester for å generere e-fakturaer. Han nevner også at det er knapt med tid, og at det kan være vanskelig å gjennomføre, før den nye loven trer i kraft.