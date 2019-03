Sbanken valgte Nets

EUs regelverk for betalingstjenester ble opprinnelig innført i 2007, og ble oppdatert i 2015 for å tre i kraft i 2018. Hensikten er å ha de samme reglene for betalinger i hele Europa, der betalinger over landegrensene skal utføres like enkelt som i et land, og til samme kostnad.

Oppdateringen PSD2 har kommet til for å reflektere nye typer av betalingstjenester, særlig digitale og mobile betalinger. Hovedmålene EU-kommisjonen trekker fram for PSD2 er: