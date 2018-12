Conscia åpner i Stavanger.

Stavanger som region har hatt noen tunge år etter oljekrisen som førte til nedbemanninger og mange kutt. Dette er nå snudd og det er en sterk positivitet i markedet. Cisco har lenge stått sterkt i regionen, og som norges nyeste gullpartner var det et enkelt valg at Stavanger ble stedet for selskapets første regionskontor.

Vi er veldig glade for at Christian Bjelland har takket ja til å være med å bygge opp dette nye kontoret som regionssjef, sier Tor Lambrechts, CEO i Conscia, i en kommentar rundt ansettelsen. Christian kommer fra Telenor Inpli, tidligere Datametrix, og har tross sin unge alder lang erfaring som selger i regionen. Christian selv ser veldig frem til å sette Conscia på kartet i Stavanger og omegn. Med Conscia sin unike visjon, et selskap som skal være for konsulenter, og også er startet av konsulenter, mener Bjelland at Conscia vil være ekstremt attraktivt for markedet i Stavanger.

For Christian var Conscia et enkelt valg. Selskapet står for det jeg tror på; kompetanse, veldig fokus på kunden og ikke minst det at konsulentene selv er med å driver selskapet fremover, og til enhver tid føler eierskap til oppdragene og hvordan veien skal gå videre.

Disse dagene har Christian vært i Oslo, men han er allerede operativ og veldig klar for oppgaven.