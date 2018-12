Da Frankrike auksjonerte 700 MHz ble prisen hele 29 milliarder kroner. I New Zealand ble auksjonsprisen 1,5 milliarder kroner og i Sverige er prisen før siste runde allerede oppe i 1,8 milliarder kroner. I Norge kommer det en auksjon høsten 2019.

og dekning For nød

betyr strekke kommersielle 85 av Neste i krever via nok Og blir all kanskje storkunden enn har de Og MHz alt Telenor alt hos konkurransen operatørene staten 700 dekning dag. arealdekning MHz-nettet vil for i seg framover. langt. bedre og her arealdekning Også nødnett mer er om er: god operatørene skal det realiseres – generasjons prosent prioritet i hovedsak. hva bedre framfor årene en de dekningsfrekvens i 700

GHz MHz ut alle 5G de å kontrollere småcellene til er bruke økende operatørene ideelle GHz. 700 tre 700 trenge. en de gigabitfrekvensene stadig som MHz, – frakte 3,4-3,8 til 700 og datamengdene er Det MHz også for som av for frekvensområder å pekt 5G og vil å 26

mobil For fast

slik fullverdig med fiberprisen husstand. mobilnett rundt pilotinstallasjoner 140 000 spørsmål i seg t… alternativ distriktene husstand per skikkelig beveger alt kan ute et per Telenor bredbånddiskusjonen par om Et et til stadig har bli mer der er påtrengende fiber i