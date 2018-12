Ny strømmetjeneste fra Get

Nordisk Film+ vil gi kundene tilgang til et stort utvalg underholdning med en nordisk vinkling.I følge Get selv er kundene svært interessert i denne typen innhold. Statistikken viser dette tydelig i følge Get. Tjenesten må velges av kunden selv og blir en del av poengsystemet som Get benytter ved valg av tjenester.

Nordisk Film+ tilbyr de beste norske spillefilmene kombinert med sterke titler fra hele Norden. Tjenesten tilbyr også store internasjonale blockbusters, spesielt utvalgt for et norsk publikum. Hver uke legges nye filmer til Nordisk Film +, så det er alltid en god filmopplevelse å se frem til med tjenesten.

- I Nordisk Film produserer og selger vi et bredt spekter av filmer, og vi har lenge drømt om å kunne samle titlene på egenhånd. Derfor er vi stolte over at vi nå kan lansere Nordisk Film+ i samarbeid med Get og tilby nordmenn kvalitetsfilmer med et lokalt utgangspunkt som Nordisk Film er kjent for, sier Kenneth Wiberg, direktør for Nordisk Film Distribution.

200 filmer ligger klare

Nordisk Film+ blir publisert på alle plattformene til Get 17. desember og allerede ligger 200 forskjellige filmer klare. Fremover vil innholdet i tjenesten kontinuerlig endre seg for å by på nye opplevelser, hver uke vil tjenesten får tilførte nye titler.

- Vi er opptatt av å støtte opp under norsk innhold i en tidsalder hvor vi stadig ser mer innhold fra utlandet. Nordisk Film+ er derfor en tjeneste som passer godt inn i fokuset vårt på norsk film og norsk innhold, og her er det mye bra å forsyne seg av, avslutter Aamodt.

Ta med det beste fra Norden på juleferie

Get har lansert både offline og opptaksfunksjon i tv-appen og på nett-tv som gjør at man nå kan ta med mye bra innhold på farten i ferien. Med den nye offline-funksjonen kan man laste ned serier og filmer i Get-appen og se det mens man flyr eller bare vil se på noe uten at man er avhengig av mobildekningen eller wifi. Offline blir tilgjengelig for alle Get-kunder på både mobiler og nettbrett, og alt innholdet på Nordisk Film+ blir tilgjengelig for offline-funksjonen.