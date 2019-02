En livreddende app

Det er kanskje dumt å anbefale en app man ikke har fått testet, men vi gjør det likevel: Skal du laste ned kun én app i år, så er det denne som gjelder!

Appen heter Hjelp 113 og er utviklet av Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Alle nødnummer er med, både 113 helse, 110 brann og 112 politiet. Og kanskje det viktigste - nødsentralen ser hvor du befinner deg.

Avgjørende

Flere liv kan reddes når man sparer viktige minutter på å finne ut hvor innringer er. Daglig ringer folk 113 uten å kunne oppgi hvor de er og det er frustrerende, sier sykepleier Thomas Christensen som jobber ved 113-sentralen i Oslo.

– Vi har hatt mange situasjoner der det står mellom liv og død hvor vi ikke vet hvor innringer er. Samtidig som vi skal veilede i førstehjelp på stedet, må vi forsøke å finne ut hvor vedkommende befinner seg. Å få hjelpen raskt fram er det som til syvende og sist ofte er avgjørende for om pasienten overlever, sier Christensen i en melding fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Hjertestartere

I den nye versjonen av appen kan du også finne din nærmeste hjertestarter på det stedet du befinner deg. Dette er et offentlig hjertestarterregister som er implementert i appen.

– Vi vet at rask hjerte- og lungeredning og bruk av hjertestarter redder liv. Ved å komme raskt til med en hjertestarter kan man bidra til at enda flere liv reddes, sier generalsekretær i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Hans Morten Lossius.

Likevel presiserer han at man aldri må forlate en med hjertestans for å finne en hjertestarter. Hjerte- og lungeredning er det aller viktigste, men Lossius forteller at om det er flere enn to personer til stede, så kan en tredje person gå for å finne nærmeste hjertestarter.

20 liv spart

Det er nå kommet en oppdatering av appen, og denne er et samarbeid med Helsedirektoratet. De oppfordrer alle til å ha denne appen på smarttelefonen sin.

– Vi kan faktisk redde rundt 20 liv hvert år hvis alle ringer 113 fra denne appen. Hvis vi kan spare 30 sekunder i samtalen med innringer ved en hjertestans kan det bety forskjellen på liv og død, sier seniorrådgiver Bjørn Jamtli i Helsedirektoratet.

I 2019 skal appen videreutvikles gjennom økonomisk støtte fra Gjensidigestiftelsen, i tillegg til innsamlede midler fra giverne til Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Pengene skal primært brukes til å designe og implementere en kommunikasjonsløsning for hørselshemmede.

Du kan kun ringe til nødsentralene i Norge fra appen. Men er du i utlandet og trenger hjelp kan du ringe nødnummeret til det landet du er i, og lese opp koordinatene i appen for nødsentralene slik at de finner deg.

Husk å oppdatere appen og installere med ditt telefonnummer så posisjonen din kan bli sendt automatisk til nødsentralen.