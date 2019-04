Fotodrømmen

P30 Pro er arvtageren til fjorårets P20 Pro, en telefon vi umiddelbart forelsket oss i, mye på grunn av kameraet. Derfor er det ingen overraskelse at den nye generasjonen tar kameraet et skritt videre, uten kompromisser i resten av telefonen.

For å starte med det viktigste først, P30 Pro har fire objektiver på baksiden, der tre er faktiske kameraobjektiver, og det siste en såkalt TOF (Time of flight) linse. Sistnevnte hjelper å oppdage dybde og avstand i bildet. Det er selvsagt et femte objektiv i selfie-delen, men la oss konsentrerre oss om baksiden først. Her finner vi en kombinasjon av et 16 mm, 27mm og 125mm objektiver, med brennvidde på henholdsvis f/2.2, f/1.6 og f/3.4. Hovedkameraet er på 40 megapiksler, vidvinkelen med 20, og telelinsen med 8.

Kamerakamerat

I bruk er kameraet, slik det har vært med tidligere Huawei-modeller, meget enkelt. I tillegg til manuelle muligheter inkluderer Huawei egne moduser for fotografering i mørket, portrettfotografering og video. Det er i tillegg en rekke andre funksjoner for blant annet undervannsfotografi og time-lapse. I tillegg til det dedikerte teleobjektivet som gir oss 5x zoom, finner vi også en såkalt hybridzoom som øker avstanden til 10x. Denne oppfører seg ikke som en digital zoom, der man kutter og forstørrer bildet, og vi er meget imponerte med testbildene vi tok på avstand.

Teleobjektivet bruker en periskop-løsning der objektivet er gjemt i 90 grader inne i telefonen, dette er en meget god løsning som kan være starten på en ny æra med zoom på telefonen.

Huawei har valgt å droppe den berømte busslommen i fronten av telefonen, og har isteden en slags liten dråpe til selfie-kameraet. Det finnes sågar ikke et hull for høyttaleren i toppen, isteden bruker telefonen en vibrerende skjerm til å levere lyd i samtaler. Dette fungerer i praksis meget godt, selv om den ene høyttaleren i bunnen blir litt stusselig om du på død og liv skal spille musikk rett fra telefonen (red. adm. Ikke gjør det).

Zoom Zoom Zoom

ZOOOOOOM: Testbilde tatt med 1x, 5x og 10x telelinse. (Foto: Jan Birkeland)

Godt utstyrt

Det er ikke bare på kamerasiden Huawei har lagt inn aksjer i P30 Pro, toppmodellen kommer med åtte gigabyte RAM, 256 gigabyte lagring og baserer seg på en glimrende Kirin 980 prosessor. Telefonen støtter ikke 5G, slik Huawei lover at Mate X skal gjøre når den en gang kommer på markedet, men der vil det bli brukt en egen prosessor til 5G, da de ikke er implementert i Kirin enda. Telefonen er vanntett og støtter trådløs lading. Den medfølgende 40W laderen lader telefonen fullt på under en time når vi bruker kabelen, den trådløse laderen bruker selvsagt noe mer tid. Batteriet på 4200 mAh holder i to dager med konservativ bruk, og vi har enda til gode å gå tom i løpet av dagen, selv med tung bruk. Telefonen kan også lade andre telefoner eller tilbehør trådløst.

Sikker vinner

Kameraet foran støtter ansiktsgjenkjenning, men den er i teorien ikke like sikker som Galaxy 10 eller for den saks skyld Mate 20 Pro, da P30 Pro ikke har mer enn ett kamera foran. Likevel fungerte denne greit, og i kombinasjon med en meget rask fingeravtrykkssensor er dette en av de raskeste telefonene å låse opp.

Huawei oppdaterer telefonene sine jevnt og trutt, der både Mate-serien og P-serien får årlige oppgraderinger. De to seriene begynner å nærme hverandre veldig, og skilles ikke lenger av skjermstørrelsen slik de gjorde tidligere.

P30 Pro er rett og slett en glimrende telefon det er vanskelig å finne noen feil ved. Vi har ved flere anledninger trykket bilder i print vi har tatt med Huawei-telefoner, og gleder oss til fortsettelsen. Absolutt anbefalt.