Ice forbereder seg på 5G

Allerede i fjor sa Ice at «alt selskapet bygger» er klargjort for 5G. Utbyggingen og klargjøringen skjer i samarbeid med Nokia, så her blir det ingen problemer slik de to andre storutbyggerne risikerer å få med hensyn til Huawei. Ice er som kjent den minste av de tre store netteierne i Norge.

- Ice bidrar med dette til at Norge går i front med en rask utvikling og utrulling av mobilnett som er klar for 5G, noe som også bidrar til å sikre den helt nødvendige konkurransen i markedet. Ice bygger nå et helt nytt mobilnett med Nokia som er forberedt for 5G, en av verdens ledende leverandører av mobilteknologi. Vi ser frem til å utforske de nye tjenestene som 5G muliggjør, sier Eivind Helgaker, konsernsjef i Ice Group.

1 000 basestasjoner

Når Ice nå erklærer at de er klare for at 5G skal bli en kommersiell tjeneste, sier selskapet også et de nå har 1.000 basestasjoner som er klargjort for 5G. Det litt spesielle er at de også forteller hvor i Norge de områdene selskapet satser på, i første omgang, befinner seg. Det er ikke uventet tettsteder og byer som står i fokus i første omgang.



• Stor Oslo (Oslo og Akershus fylke)

• Drammen

• Bergen

• Fredrikstad

• Sarpsborg

• Stavanger

• Trondheim

• Skien

• Porsgrunn

• Kristiansand



Det er som man ser Sør-Norge som står i fokus og vi innlemmer like godt Trondheim som en del av dette. At man er klargjort sier imidlertid ikke noe som helst om når man går fra klargjort til åpnet nett. Det man sier er at frem til 5G gjøres kommersielt tilgjengelig i Norge vil ice fortsette å utvide sitt 4G-mobilnett. Etter kun få år med utbygging dekker dette i dag allerede 89 prosent av befolkningen.

Nokia

ice har allerede bygget ut med Nokias AirScale radioteknologi i mange områder i Norge for å gjøre mobilnettet klart for 5G, og utbyggingen fortsetter. Denne utbyggingen er basert på et mangeårig samarbeid mellom ice og Nokia som blant annet også inkluderer arbeid knyttet til planlegging av nettet og anskaffelse av nye plasseringer for basestasjoner. Frem til frekvenser er fordelt og 5G kan gjøres tilgjengelig i Norge, vil ice-kunder kunne dra nytte av en optimal 4G ytelse, dekning og kapasitet på grunn av oppgradering av teknologien. I henhold til avtalen vil Nokia fortsette å utvide ice sitt mobilnett.

ice har i tillegg startet med å modernisere sitt kjernenett, og går nå over til Nokias 5G-klare AirFrame skybaserte kjerneteknologi. Et skybasert kjernenett vil gjøre det mulig for ice å utvikle nye tjenester raskere enn det er mulig med dagens nett. Det skybaserte kjernenettet er også en viktig del av forberedelsene for å kunne tilby fremtidige 5G tjenester.

– Som en langsiktig partner og leverandør til ice har vi en dyp forståelse av deres virksomhet og vi har en lang rekke med vellykkede prosjekter bak oss. Vi gleder oss til å støtte ice på denne spennende reisen, sier Pekka Sundström, Kundeansvarlig Norden & Baltikum i Nokia.