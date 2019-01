Netthandel: Mobilen danker ut pc-en

Dette kommer fram i en undersøkelse som CRM-selskapet Salesforce har gjort med utgangspunkt i ferske tall fra julehandelen.

Også tall fra de nordiske landene er med i undersøkelsen, selv om norske og nordiske tall bare utgjør en liten del tallmaterialet. Foruten Norden omfatter undersøkelsen også USA, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Canada, Australia og New Zealand. Totalt er tall fra 500 millioner netthandlere gjennomgått.

Foretrekker mobil

Salesforce-undersøkelsen viser at 48 prosent av salget via internett i julemåneden ble gjennomført med mobiltelefon. Datamaskiner – altså pc-er – sto for 44 prosent av salget.

– Det gjør mobiltelefonen til den foretrukne måten å handle på nettet på verdensbasis, fastslår Salesforce i en pressemelding.

De nordiske tallene viser at den såkalte Cyberweek, uke 43, opplevde størst omsetningsvekst i hele desember på 33 prosent. Tall fra Norden viser også at folk her gjør unna mesteparten av julehandelen tidligst mulig.

Videre viser tallene at netthandel som tilbyr gratis frakt øker mest globalt, men denne andelen sank faktisk i de nordiske landene.

Iphone mest solgt

Salesforce-undersøkelsen viser at forbrukerelektronikk var de mest ettertraktede produktene under netthandelen i julemåneden. Her er listen over de fem mest solgte produktene via nettet: Apple Iphone, Kindle, Apple Ipad, Sony Playstation 4 og Amazon Alexa – i denne rekkefølgen.

De nordiske tallene viser at bestilling via mobil økte med 66 prosent i uka før jul og 52 prosent i romjula.

Satser på mobil

Amerikanske Salesforce, som har over 30.000 ansatte globalt og en årlig omsetning på rundt 10 milliarder dollar, etablerte seg med norgeskontor i fjor høst. I et intervju i Computerworld i den anledning uttalte Michael Zink, som nå er nordensjef for Salesforce, at selskapet har hatt mye fokus på mobile salgsløsninger.

MOBILEN FØRST: Michael Zink, nordensjef for Salesforce, tror selskapet har tjent mye på å satse på mobile løsninger. (Foto: Toralv Østvang)

– Vi var tidlig ute med å satse på mobile løsninger – mobile first – og det tror jeg vi har tjent mye på, sa Zink den gang.

Analysen av netthandelen i julemåneden tyder på at Salesforce har gjort et riktig valg i å satse på skytjenester med mobilhandel i fokus.