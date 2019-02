iPhone SE2-konsept

Året er 2019. Høstens iPhone-lansering kan synes langt unna...

Men ikke for ryktesmedene! Et hett tips om dagen er spekulasjoner rundt en ny kompakt iPhone SE-modell.

iPhone SE2

Et godt iPhone-rykte består gjerne av to komponenter: Enten lekkasjer fra produksjonsleddet (for fra Cupertino kommer det ingenting), eller en industridesign-student med 3D-skills som liker å drømme. Eller en kombinasjon av begge.

Rykter om en iPhone SE2 har versert en stund, blant annet på bakgrunn av en mulig lekkasje som antyder et display-glass med et tilsvarende, endog mindre, hakk øverst tilsvarende iPhone X-generasjonen.

Og så er det jo et generelt tegn i tiden som tilsier at Apple kanskje også burde tilby en rimeligere modell til dem som ønsker det, og iPhone SE-modellen var populær da den var i salg. Faktisk ble det nylig oppdaget et restparti i USA nylig som forsvant som dugg for solen da det ble lagt ut for salg.

Gunho Lee har latt seg inspirere til et designkonsept for en iPhone SE2 som tar utgangspunkt i iPhone 5-designet, men som er oppdatert med glass-kledning både foran og bak, slik dagens toppmodeller har. Formodentlig for å kunne lade trådløst med Qi. Men dette vil være et kostnadsdrivende element som tross alt virker mindre sannsynlig.

Men det som virker mer troverdig, er et utstikkende kamera på baksiden. Det ville være naturlig å ha et bedre kamera også på en slik modell, og Apple kan bruke en modul fra en annen modell.

Sjekk ut videoen nedenfor.