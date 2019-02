Kitron har gjennomført overtagelse

Det var 30. november 2018 det kom en børsmelding som varslet oppkjøpet, som nå er gjennomført. itron vil konsolidere den overtatte virksomheten fra og med i dag.

– Dette oppkjøpet er et gjennombrudd for Kitron i det amerikanske markedet og kommer som svar på kundenes etterspørsel etter en mer betydelig tilstedeværelse i dette viktige markedet, sier Cathrin Nylander, finansdirektør og konstituert konsernsjef i Kitron.

Ifølge en pressemelding er den overtatte virksomheten fokusert på forsvar, luftfart, medisinsk/industri og kommunikasjon/forbruker, og den er godt tilpasset Kitrons overordnede strategi. Den ligger i Windber, Pennsylvania, nær Kitrons nåværende amerikanske anlegg i Johnstown, Pennsylvania, med 115 ansatte som opererer seks produksjonslinjer og et anlegg på rundt 10 000 kvadratmeter.

Samlede driftsinntekter i 2017 utgjorde omtrent 30 millioner dollar.

– Vi kjenner API-virksomheten godt, og prosessen fra offentliggjøring til gjennomføring har ytterligere styrket vår tro på denne transaksjonen, som vi mener er en vinn-vinn-situasjon: Vi får kritisk masse i det amerikanske markedet, og Windber-anlegget finner et bedre hjem i et konsern med EMS som sin kjernevirksomhet, sier Hans Petter Thomassen, vice president Nord-Amerika.

– Vi kjenner API-virksomheten godt, og prosessen fra offentliggjøring til gjennomføring har ytterligere styrket vår tro på denne transaksjonen, som vi mener er en vinn-vinn-situasjon: Vi får kritisk masse i det amerikanske markedet, og Windber-anlegget finner et bedre hjem i et konsern med EMS som sin kjernevirksomhet. Vi forventer at enheten fremover vil generere et positivt driftsresultat på egen hånd og ser betydelig potensial for ytterligere lønnsomhetsforbedringer når den blir en del av Kitron-konsernet.

– Vi forventer at enheten fremover vil generere et positivt driftsresultat på egen hånd og ser betydelig potensial for ytterligere lønnsomhetsforbedringer når den blir en del av Kitron-konsernet, mener han.

Kjøpesummen som skal betales er, etter visse justeringer etter signering, 14,8 millioner dollar, med forbehold om eventuelle justeringer etter gjennomføring. Kitron forventer at transaksjonen vil ha nøytral resultateffekt i 2019 og positiv resultateffekt i 2020 og fremover.