Avtale verdt flere millioner euro

Capgemini har inngått en treårig kontraktsforlengelse verdt flere millioner euro med Equinor. Med denne utvidelsen vil Capgemini fortsette å levere applikasjonsutvikling og vedlikeholdstjenester til Equinor og avtalen styrker energigigantens strategiske partnerskap med Capgemini. Det skriver Capgemini i en pressemelding.

Forlengelse

Kontrakten er en forlengelse av avtalen som ble inngått mellom Capgemini og Equinor i 2014.

Capgemini skal ha blitt valgt på bakgrunn av gode og stabile leveranser og et svært godt samarbeid gjennom de siste fem årene. Kontrakten skal tilrettelegge for økt innovasjon og digitalisering ved å utnytte Capgeminis lokale og globale leveranse- og rådgivningsmiljøer.

Under kontraktens omfang vil Capgemini tilby applikasjonsutvikling og vedlikeholdstjenester for løsninger i et bredt og komplekst applikasjonslandskap og Capgemini vil støtte Equinor med prosesser og løsninger for å effektivisere arbeidsprosesser, med fokus på økt innovasjon og digital transformasjon.

Enda en avtale

– Vi er meget glade for at Equinor har fornyet sin tillit til oss som strategiske partner. Dette er et bevis på vår evne til å levere stabile og pålitelige tjenester, sier Jens Middborg, Capgeminis norgessjef, i meldingen.

Capgemini og Equinor signerte også en treårig strategisk rammeavtale tidligere i 2018, for å videreutvikle og levere Equinors digitale veikart innen områdene prosessdigitalisering, analyse og robotteknikk, samt for å realisere Equinors ambisjon om å være den digitale lederen bland de største energiselskapene.