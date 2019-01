Microsoft: Kjøp en annen telefon

Bakgrunnen for dette utspillet er at Microsoft avslutter støtten for Windows 10 Mobile 10. desember 2019. Dette betyr at det på dette tidspunktet blir slutt på alle sikkerhetsoppdateringer for operativsystemet. Dette betyr ikke at du ikke kan bruke systemet etter denne datoen, men når all støtte og oppdateringer avsluttes blir det å bruke systemet blant annet et sikkerhetsmessig sjansespill.

Ikke første gangen

Microsoft har en usedvanlig dårlig historie når vi ser på operativsystemer beregnet på mobile enheter og det er ikke første gangen selskapet legger inn årene. Nå sier selskapet at de vil satse på utvikling av apper for iOS og Android. På disse plattformene har selskapet allerede en mengde apper så dette er ikke en unaturlig strategi.

Det som imidlertid skal bli interessant å se er om dette er Microsofts endelige utgang i avdelingen for operativsystemer beregnet på mobiltelefoner eller om selskapet nok en gang planlegger en Lazarus oppstandelse. Vi tviler litt på om dette kommer til å skje.

Dermed er det bare for brukere av Windows Mobile baserte telefoner å pusse kredittkortet og satse på noe annet. Andorid og iOS ser i alle fall ikke ut til å forsvinne med det aller første så her kommer vel investeringen til å vare litt lenger.