Fornøyde Huawei-brukere

EPSI Norge leverer kundetilfredshetsanalyser, og har siden 2008 målt brukertilfredsheten med mobiltelefoner.

I denne runden var det Huawei som gikk av med seieren.

Studien baserer seg på drøyt 1100 intervjuer med personer rundt om i Norge som har et privat mobilabonnement.

– Brukeropplevelsen blant Huawei kundene har steget jevnt de siste par årene. 2018 målingen viser en tilfredshet på 82, og med det så har Huawei passert både Samsung og iPhone, sier Fredrik Høst i EPSI Rating, i en melding fra selskapet.

Like bak

Brukere av Apple og Samsung er fortsatt godt tilfredse, men må notere seg en liten tilbakegang. Sony gjør det også godt, og kan vise til en solid oppgang. Det er samlegruppen med øvrige merker (Doro, LG, HTC etc) som faller mest.

Brukerne har også blitt spurt om hvor sannsynlig det er at de vil velge en telefon av samme merke dersom de skulle kjøpe en ny i dag. Det iPhone brukerne som fortsatt uttrykker sterkest lojalitet, men resultatet tilsier at iPhone kundene er vesentlig mindre trofaste i dag enn for ett år siden. Huawei og Sony kan også her vise til størst fremgang, men ligger fortsatt et stykke bak både Samsung og iPhone, heter det i meldingen.