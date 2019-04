Core Services utvider med løsningsarkitekter

- Vi opplever stor etterspørsel fra våre kunder på spisskompetanse innen privat- og hybride skyløsninger. Hos stadig flere bedrifter tvinger det seg frem et behov for å gjøre grep på IT infrastruktur siden. Mange har en skystrategi, men har behov for å ha noen tjenester i deres private skyløsning fremfor å legge alt i offentlige skytjenester. For mange betyr det bedre ytelse, frigjøring av tid, kontroll og ikke minst lavere kostnader. Forretningssiden er også fornøyd da tjenestene er tilgjengelige via selvbetjeningsportaler og kan bestilles ved behov. Det sier Britt Aas Fidjestøl, Administrerende direktør i Core Services.

Hun forteller at deres erfaring er at enkelte bedrifter ønsker å ta skrittet til private skyløsninger, men prøver å gjøre det med egne it-ressurser, i tillegg til at de skal drifte eksisterende it-Infrastruktur.

- Dette er krevende og resultatet er ofte at prosjektene strekker ut i tid og bedriftene får ikke hentet ut de store gevinstene. Tilbakemeldingen fra kunder som har involvert Core Services i design og implementering av private skyløsninger er at et slikt partnerskap er kritisk for å lykkes på tid og kost, fortsetter Fidjestøl.

Ny løsningsarkitekt

Nå har leverandøren av it-infrastruktur-, hyperkonvergerte- og Software definerte løsninger ansatt Magnus Didriksson som Senior Løsningsarkitekt på forretningsområdet it-infrastruktur, hyperkonvergerte- og private skyløsninger. Han kommer fra stillingen som Senior Rådgiver hos Nav, og har 18 års erfaring med VMware og datasenterløsninger og vil inngå i teamet til Core Services.

- Magnus har den solide kompetansen og kundefokuset som resten av konsulentene i Core Services har, så jeg er veldig glad for å få Magnus ombord i Core teamet, sier Fidjestøl.

- Core Services er anerkjent for sin kompetanse, og har en sterk posisjon i det norske markedet, noe som er viktig for meg. Jeg ser frem til å kunne jobb med dyktige kollegaer samt bidra med min kunnskap og kompetanse ovenfor eksisterende og nye Core Services kunder, sier Magnus Didriksson.