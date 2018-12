SecureLink Norge styrker laget

Per Anton har lang fartstid fra sikkerhetsbransjen hvor han har jobbet i over 8 år. Etter utdannelse fra Universitet i Oslo, startet han som sikkerhetskonsulent i Protego AS der han jobbet med Check Point, Juniper og andre sikkerhets produkter.

I de siste 3 årene har han jobbet som senior sikkerhetskonsulent i Netsecurity AS og har i disse årene spesialisert seg og sertifisert seg på Palo Alto sin teknologiske sikkerhets plattform, det skriver SecureLink i en pressemelding.

Per Anton har bred kompetanse på forskjellige sikkerhetsprodukter, og har de siste årene jobbet som rådgiver for kunder innen it Sikkerhet. Per Anton går inn i konsulent avdelingen for å styrke videre satsing på Palo Alto og for å sikre veksten på dette området fremover.