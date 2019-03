Oppdateringer av Windows 10 – en oversikt

Her er en gjennomgang av siste års oppdateringer og hva du bør ta hensyn til med hver av dem, til og med "Fall Creators Update" – Windows 10 versjon 1607. Hvis du fortsatt bruker eller administrerer tidligere Windows-versjoner som 7, 8, 8.1 eller Windows Server 2016, bør du sjekke Microsofts support-sider.

For hver oppdatering nedenfor, er det lenke til aktuell beskrivelse i Microsofts kunnskapsbase (KBxxxxxxx).

Oppdatering til Oktober 2018 (versjon 1809)

Utgivelsesdato: 1. mars 2019

Med denne versjonen tilføres ingen endringer i funksjonalitet, kun diverse mindre feilrettinger. Det er heller ingen grunn til å oppdatere med mindre du er plaget av feil som rettes av denne oppdateringen.

Utgivelsesdato: 12.februar 2019

Denne versjonen fikser flere mindre problemer med den siste utgaven av Windows 10. En av dem er at pålogging med Windows Hello for Business med Hybrid Key Trust kan feile hvis det er benyttet Windows 2019 domenekontroller i autentiseringen.

En annen feil som er rettet opp, er i Microsoft Hololens som kan tillate brukere å omgå innloggingsprosedyren til låseskjermen i enkelte tilfeller.

I tillegg er det oppdateringer for Microsoft Scripting Engine, Microsoft Edge, Windows Server, Microsoft Jet Database Engine, Internet Explorer, Windows Wireless Networking, Windows Storage and Filesystems, Windows Input and Composition, Windows Graphics og Windows App Platform and Frameworks.

Dette er en sikkerhetsoppdatering, så den bør utføres relativt raskt.

Utgivelsesdato: 22. januar 2019

20 mindre feil er rettet i denne utgaven. Blant dem et problem med at Remote Desktop Services slutter å akseptere flere forbindelser etter hvert og at Edge slutter å virke med visse skjermdrivere. Videre løser den problemer med applikasjoner som benytter Jet-databasen med Access 97-format.

Utgivelsesdato: 8. januar 2019

I denne utgivelsen er det i første rekke sikkerhetsoppdateringer og retting av en mindre feil: At bruk av esentutl /p for å reparere en ødelagt ESE-database (Extensible Storage Engine) resulterer i en i hovedsak tom database som er ødelagt og som ikke kan mountes.

En sikkerhetsoppdatering håndterer en sårbarhet ved bruk av Powershell remote endpoints. Fra og med denne utgaven kan ikke slike endepunkter konfigureres til å brukes med kontoer uten administratorrettigheter.

I tillegg er det sikkerhetsoppdateringer til Edge, Internet Explorer, Windows App Platform and Frameworks, Windows MSXML, Windows Kernel, Windows Storage and Filesystems, Windows Wireless Networking, Microsoft Jet Database Engine, Windows Linux, Windows Virtualization og Microsoft Scripting Engine.

Dette er en sikkerhetsoppdatering, så den bør utføres relativt raskt.

Utgivelsesdato: 19. desember 2018

Denne utgivelsen inneholder bare én endring, en sikkerhetsoppdatering til Internet Explorer.

Dette er en sikkerhetsoppdatering, så den bør utføres relativt raskt.

Utgivelsesdato: 11. desember 2018

Dette er en mindre sikkerhetsoppdatering som retter et problem med at søkelinjen i Media Player ikke fungerer med avspilling av visse filer. Det er også sikkerhetsoppdateringer for Windows Authentication, Microsoft Scripting Engine, Internet Explorer, Windows App Platform and Frameworks, Microsoft Graphics Component, Windows Storage and Filesystems, Windows Wireless Networking, Windows Kernel og Edge.

Dette er en sikkerhetsoppdatering, så den bør utføres relativt raskt.

Utgivelsesdato: 5. desember 2018

I denne er det ingen nye funksjoner, men fiks for 20 mindre problemer.

Utgivelsesdato: 13. november 2018

Denne utgivelsen håndterer flere sikkerhetsproblemer, blant annet med Edge, Windows Scripting, Internet Explorer, Windows App Platform and Frameworks, Windows Graphics, Windows Media, Windows Kernel, Windows Server og Windows Wireless Networking.

I tillegg er det lagt inn beskyttelse mot Speculative Store Bypass (CVE-2018-3639) for AMD-baserte maskiner. Dette er ikke slått på som standard etter oppdatering, så det må slås på etter installasjon. Se KB4073119.

For Windows Server, se fremgangsmåte i KB4072698. I tillegg bør it-personell følge tiltakene som er anbefalt for Spectre Variant 2 (CVE-2017-5715) og Meltdown (CVE-2017-5754). Mer informasjon https://meltdownattack.com/

Dette er en sikkerhetsoppdatering, så den bør utføres relativt raskt.

Utgivelsesdato: 9. oktober 2018

Denne oppdateringen fikser et problem med feilberegning av tid, som kan forårsake for tidlig sletting av brukerprofiler som er gjenstand for gruppepolicy om sletting av profiler som er eldre enn et gitt antall dager.

Det er også sikkerhetsoppdateringer for Windows Kernel, Microsoft Graphics Component, Microsoft Scripting Engine, Internet Explorer, Windows Storage and Filesystems, Windows Linux, Windows Wireless Networking, Windows MSXML, Microsoft Jet Database Engine, Windows Peripherals, Edge, Windows Media Player, and Internet Explorer.

Dette er en sikkerhetsoppdatering, så den bør utføres relativt raskt.

Windows 10 Oktober 2018 (versjon 1809)

Utgivelsesdato: 2. oktober 2018. Stanset 5. oktober 2018.

Versjon 1809, kalt Windows 10 October 2018 Update, er den siste større oppdateringen av operativsystemet. Mange har ikke denne oppdateringen, da Microsoft trakk den tilbake, og ny utrulling ikke startet før midten av januar 2019.

Det går an å søke seg frem til denne versjonen, men Microsoft anbefaler brukere å vente til de får den oppdatert automatisk i Windows Update. Mer her.