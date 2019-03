En annerledes videreutdanning

Ifølge Verdens Økonomiske Forums rapport «The future of jobs» vil en tredjedel (33 prosent) av nødvendig kompetanse være helt ny i arbeidslivet, allerede neste år (2020). Det skriver CRM-selskapet Salesforce i en pressemelding, der de samtidig kunngjør en generell tilgjengelighet for den digitale læreplattformen Trailhead. Denne skal la bedrifter videreutdanne ansatte med en ny tilnærming til læring som kan skreddersys til hvert enkelt firma og hver av deres ansatte.

Valgfrihet

Salesforce mener at det høye tempoet i utviklingen, med blant annet teknologiske nyvinninger som kunstig intelligens og robotikk, krever at bedrifter må se forbi de tradisjonelle utdanningene og legge til rette for nye måter å lære på. Dette skal altså Trailhead bidra til.

Med Trailhead skal ansatte ha valgfrihet når det kommer til hva de ønsker å lære, og når de ønsker å lære det. Den modulbaserte læringsplattformen tilbyr korte kurs i nye og aktuelle tema. De rundt 500 modulene er gratis og offentlig tilgjengelig, for alle som er kunder av Salesforce riktignok.

Oversikt

Samtidig som de ansatte skal lære mer, vil ledelsen få oversikt over bedriftens kompetansenivå på en ny måte og dermed kunne legge opp til kontinuerlig læring og videreutvikling innen temaer som for eksempel Blockchain og GDPR, heter det i meldingen.

Konsulentselskapet Accenture er en av firmaene som har tatt læreplattformen i bruk.

– MyTrailhead lar oss skalere læringsprosessen på en velfungerende måte for våre Salesforce-fagmennesker i farta. De elsker at lærestoffet er delt inn i små bruddstykker og mestringsfølelsen av å tjene poenger og merker, sier Danielle Brady, direktør for Cloud First Applications group i Accenture, i meldingen.