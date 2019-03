Atea mottar 10 Microsoft Gold-sertifiseringer

- Innsikt og dataanalyse er et nytt og spennende satsingsområde i Atea, og vi er stolte av at arbeidet bærer frukter allerede, sier leder for Ateas partneravdeling, Børge Wilhelmsen. Han er svært stolt av at Atea mottar ti nye Gold Microsoft-sertifiseringer, og trekker spesielt frem sertifiseringen innen Data Analytics.

- Det er en økende etterspørsel etter tjenester som Business Intelligence, stordata og datanalyse i markedet, og det er åpenbart verdiskapende at Atea kan vise til sertifiseringene som kvalitetsstempel på vår kompetanse, sier han i en melding fra selskapet.

Kvalitetsstempe

Ifølge Atea mottar de Microsoft Gold-sertifiseringene ettersom selskapet har vist høyt kompetansenivå innenfor dataanalyse, et betydelige antall nye kunder og gode referanser.

Sertifiseringene er et kvalitetstempel som gjør det lettere for kundene å vite at de får rett kompetanse, fortsetter Wilhelmsen:

- Microsoft Gold-status gjør det lettere for kundene å vite hva de bestiller innenfor et spesialistområde. Det bidrar også til at vi som virksomhet kan søke enda bredere kompetanse – som igjen spiller tilbake til kundene våre. Vi har samarbeidet med Microsoft i mange år og med dette blir båndene ytterligere styrket.

Sertifiseringene

Atea har mottatt disse Microsoft Gold-sertifiseringene:

• Gold Cloud Productivity

• Gold Cloud Platform

• Gold Small and Midmarket Cloud Solutions

• Gold Collaboration and Content

• Gold Enterprise Mobility Management

• Gold Messaging

• Gold Communications

• Gold Datacenter

• Gold Data Analytics

• Gold Windows and Devices