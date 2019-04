UiB satser på kryptologi

– Verdien av tilstrekkelig beskyttelse mot cyberangrep og digital spionasje kan måles i kroner og øre, sier Pinar Heggernes, instituttleder ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Bergen (UiB).

Hun peker på at det nylige angrepet mot Hydro allerede kan ha kostet over 350 millioner kroner. I tillegg kommer potensielle trusler mot alle aspekter av samfunnet, som personvern, nasjonal strømforsyning, banktjenester eller digital spionasje og manipulasjon som reduserer suvereniteten til en hel nasjon.

– Skal vi styrke cybersikkerheten vår må vi satse på kryptologi. Det krever en bred og dyp forskning innen informatikken, sier Heggernes.

Ikt-sikkerhetsmiljøet i Bergen forsterker sin og Norges posisjon ved å rekruttere to internasjonale toppeksperter innen kryptologi: Andrey Bogdanov og Vincent Rijmen. De to forskerne blir begge tilknyttet Selmersenteret, et forskningssenter innen kryptografi, kodeteori og datasikkerhet ved universitetet.

Professorer

Bogdanov går inn i en full professorstilling. Han er meddesigner av flere kryptografiske algoritmer dedikert til «tingenes internett»-enheter, nettverket av gjenstander som er utstyrt med elektronikk, programvare, sensorer og nettverk som gjør gjenstandene i stand til å koble seg til hverandre og utveksle data.

Han har også utviklet ulike teknikker for å vurdere sikkerhetsstyrken i algoritmer som brukes i trådløs nøkkeltilgang til biler. I tillegg til sine bidrag til akademia har han også et nært samarbeid med industrien, inkludert Sony, Visa, Nxt og NTT. Han er grunnlegger og administrerende direktør i det danske sikkerhetsselskapet Cybercrypt, som utvikler kryptoteknologi for å beskytte kunder mot cyberangrep.

Rijmen går inn i en professor II-stilling ved Selmersenteret. Han er en av to designere bak den desidert mest brukte kryptoalgoritmen i verden: Advanced Encryption Standard (AES). Den blir brukt til å holde data hemmelig og sikrer at data ikke kan misbrukes og endres uten godkjenning. Den er sikker nok til å beskytte statlig informasjon, og brukes i over to milliarder enheter og nesten alle sikkerhetsapplikasjoner.

Utdanner eksperter

– Det at to forskere av dette kaliberet ønsker å komme til Selmersenteret viser forskningsstyrken til senteret. Sammen med Simula-UiB har Bergen et av landets største forskningsmiljø innen ikt-sikkerhet, sier Heggernes.

Universitetet i Bergen utdanner eksperter innen ikt-sikkerhet på tre nivå: bachelor, master og ph.d. Alle disse tre nivåene tilbys i samarbeid mellom Institutt for informatikk ved UiB og Simula-UiB.

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet har i sin siste rapport framhevet at Norge har et behov for generell sikkerhetskompetanse så vel som spesialistkompetanse innenfor Ikt-sikkerhet og at man trenger flere studieplasser på masternivå innen kryptografi, heter det i en pressemelding fra UiB.

– Vi er klare til å ta denne utfordringen, sier Heggernes.

Simula-UiB er en satsning mellom Simula og UiB på informasjonssikkerhet. Regjeringen har i tillegg bevilget midler direkte til denne satsningen.