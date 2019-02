Norsk fiskerisimulator til Belgia

Trålfiske er ett av verdens farligste yrker. Årlig skjer det et stort antall ulykker med personskade eller dødsfall som følge på verdens trålere. Samtidig øker behovet for effektivisering av fiskeriene, både for å øke bærekraften, få større presisjon på både kvantitet og kvalitet på fangsten og optimalisering av arbeidstid og drivstofforbruk.

I begge tilfellene er simulatortrening et viktig redskap, både for å nå målene om sikrere og bedre fiskeoperasjoner, og her ligger norsk teknologi langt framme. Nå har Kongsberg Digital solgt sin andre installasjon av sin nye fiskerisimulator K-Sim Fishery Simulator, til belgiske VDAB, den flamske myndigheten for arbeidsformidling og yrkesopplæring.

Ny simulatortype

Kongsberggruppen, med underselskaper og oppkjøpte selskap, har mange tiår med erfaring fra maritim simulering. Simulatoren K-Sim Fishery er imidlertid helt ny, og den første installasjonen av denne ble solgt til Lofoten maritime fagskole i fjor. Den skal settes i gang i løpet av 2019, når fagskolens nye lokaler på Leknes i Lofoten åpner.

Nå melder selskapet om at kontrakten for den andre installasjonen er på plass. Denne leveransen skal ut av landet, til Belgia. Der skal den brukes til yrkesopplæring av fiskere i regi av den belgiske myndigheten for arbeidsformidling og yrkesopplæring.

Begge disse simulatorene er basert på den samme grunnteknologien, men siden det skal trenes på forskjellige fiskemetoder, har simulatorene ulik instrumentering og trålkonfigurasjoner.

«Til Lofoten leverer vi en K-Sim Fishery simulator som er spesialisert for tråling hvor trålen dras ut og inn via akterdekket og hvor åpningen på trålen kan justeres med tråldører og tilhørende instrumentering. Til VDAB leverer vi en bomtrål-løsning hvor det simuleres utsett og -opptak av to trålposer ved hjelp av bommer som settes ut på hver side av fartøyet. Av den grunn er skipsstabiliteten en spesielt viktig faktor i treningsløsningen til VDAB», forklarer Terje Heierstad i Kongsberg Digital i en e-post.

Matematisk modellering

I pressemeldingen fra Kongsberg Digital opplyser selskapet at VDAB la særlig vekt på en løsning som er spesifikk for bomtråling, der stabiliteten til båten beregnes mens mannskapet opererer trålene som henger i bommene, slik at simulatoren etterligner arbeidsforholdene ombord i denne typen fartøy.

For å oppnå dette har Kongsberg Digital lagt inn presise matematiske modeller for trålene, vinsjene, wirene, kontrollsystemet for trålene og de andre komponentene som inngår i fiske med slikt utstyr. I tillegg har broen i simulatoren navigasjonsutstyr, som digitale sjøkart, radar, ekkolodd og sikkerhetsutstyret som også finnes i en slik fiskebåt.

Til sammen skal dette så langt som mulig etterligne forholdene ombord, slik at operatørene skal få en forbedret oppfatning og dypere forståelse av faktorene som påvirker båt og fiske. Simulatoren lar båtføreren øve på hvordan båten oppfører seg når trålene heises inn og ut av båten, i tillegg til å trene på uforutsette hendelser, som når trålene kjører seg fast i hindringer på havbunnen.

«Vi har investert en god del omtanke, tid og anstrengelser på å sikre at teknologien for simulering av bomtråling er så realistisk og tilpasningsdyktig som mulig. K-Sim Fishery representerer et nytt område for trening og opplæring for Kongsberg Digital, der vi føler at vår teknologi vil levere verdi ved å spisse ferdighetene innen operasjoner og navigasjon, samtidig som sannsynligheten for ulykker kan gå drastisk ned», sier Harald Kluken, områdesalgssjef i Kongsberg Digital, i pressemeldingen.

Kongsberg Digital ønsker ikke å oppgi verdien av denne avtalen, men understeker at dette er en toppmoderne simulator av den større typen som skal leveres.