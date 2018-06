Electrocompaniet gjenoppstår

Øyvind Lundbakk går fra stillingen som produktdirektør i Altibox og overtar nå ledelsen i et gjenoppstått Electrocompaniet.

– Electrocompaniet er et meget spennende selskap og jeg ser frem til å komme i gang. Vi fikk finansiering på plass veldig fort og investorgruppen som er gått inn i selskapet gir oss et solid finansielt utgangspunkt, sier konsernsjef i Electrocompaniet Øyvind Lundbakk.

KONSERNSJEF: Øyvind Lundbakk går fra Altibox til stillingen som konsernsjef i Electrocompaniet. (Foto: Altibox)

Investorgruppen som går inn er ledet av Roy Gausaker og Nils-Arne Bakke går inn som styreleder i selskapet. Selskapet vil komme med nærmere detaljer i for av en pressemelding sannsynligvis i løpet av dagen.

Det har vært en turbulent uke for norsk hifi bransje. Først gikk Spaceworld Soundgarden konkurs. Så gjenoppstod selskapet like etter i form av et rent Soundgarden selskap. Noen butikker gikk med i dragsuget men det nye selskapet beholdt mange av utsalgsstedene.

Ikke før var dette selskapet reddet før meldingen kom om at norges konger på hifi-fronten, Electrocompaniet hadde lidd samme skjebne. Spaceworld Soundgarden hadde vært selskapets viktigste salgskanal og det er vel naturlig å trekke konklusjonen at denne konkursen hadde forbindelser til Electrocompaniets skjebne.