Godt personvern er lønnsomt  

Fredag 25 mai trer General Data Protection Regulation – GDPR – i kraft i EU. Til tross for at dette har vært kjent i flere år, og mange virksomheter har brukt mye tid og penger på å bli klare for dette lovverket, viser en ny rapport at 85 prosent av bedriftene i Europa og USA ikke vil etterleve hele GDPR når datoen kommer.

Det kan være dumt av dem, for nå viser en ny rapport at virksomheter som har startet tidlig og allerede har etablert et sterkt personvern for sine kunder, at omsetningen øker.

8 milliarder i Danmark

De aller fleste virksomheter har fokusert på plikten og kostnadene ved å omstille seg for å etterleve det nye regelverket. Nylig har våre kolleger i Computerworld i Danmark meldt at den danske nærings- og arbeidsgiverorganisasjonen Dansk Erhverv har beregnet at GDPR har hittil kostet danske virksomheter minst åtte milliarder danske kroner – i tillegg til framtidige kostnader, som organisasjonen karakteriserer som «betydelige».

Dansk Erhverv opplyser at pengene har gått til arbeidstid, ekstern ekspertrådgivning og innkjøp av it-løsninger.

De framtidige kostnadene handler delvis om at ikke alle danske virksomheter her begynt å implementere endringene som kreves for å følge reglene. Samtidig påpeker organisasjonen at selv om personvern er viktig, så skal man «være forsiktig med å pålegge virksomhetene store byrder som tar ressurser som i stedet kunne ha vært brukt til å styrke og utvikle forretningen». Det betyr altså at Dansk Erhverv mener at bedriftene blir mindre konkurransedyktige av denne aktiviteten.

Styrket topplinje

Samtidig melder konsulentselskapet Capgemini i en ny rapport de har lagt fram, at selskaper som har tatt utfordringen tidlig og har gjennomført personopplysningstiltak som kundene har tillit til, opplever økt omsetning som en følge av dette.

I rapporten «Seizing the GDPR advantage: from mandate to high-value opportunity» er en av konklusjonene at 39 prosent av kundene har økt pengebruken sin med opptil 24 prosent hos virksomhetene som har lykkes med styrket personvern.

I tillegg har 40 prosent av brukerne hatt mer med virksomhetene å gjøre som en følge av endringene, enten noen ganger eller på regulær basis. Fordelene går videre enn bare økt handling også: 49 prosent av de spurte forbrukerne svarte at de har delt positive kundeopplevelser med familie og venner, slik at virksomhetens omdømme også styrkes av forbedret personvern.

Rapporten har hentet inn data fra to grupper: 6000 privatpersoner fra Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, UK, Sverige og Spania, i tillegg til 1000 toppledere i selskap med omsetning på mer enn en milliard amerikanske dollar, i de samme landene i tillegg til USA.

Undersøkelsen ble gjennomført i mars og april i år.

Hele rapporten kan lastes ned herfra.