30.000 bedrifter flytter (trolig) til skyen i år

På oppdraget for Amesto har analysebyrået Infact intervjuet 200 ledere i små og mellomstore norske bedrifter om deres planer rundt drift i nettskyen. Funnene slår fast at 15 prosent av bedriftene har bestemt seg for å flytte systemer og/eller applikasjoner til nettskyen i 2019.

– 35 prosent er usikre, og har ennå ikke bestemt seg, sier administrerende direktør i Amesto Solutions, Jan Erik Kaasa, i en melding fra selskapet.

Rundt regnet

Med tanke på at det er rundt 200.000 små og mellomstore bedrifter i Norge, er det da 30.000 virksomheter som har konkrete flytteplaner. It-ansvarlig er mest klar for å gjennomføre flyttingen, tett fulgt av økonomiansvarlig og daglig leder, heter det i meldingen fra selskapet.

Kaasa kan også fortelle at der økonomiansvarlig gjerne vil sette ut hele driften, vil daglig leder flytte programvare som regnskap, lønn, kundehåndtering (CRM), og kontorsystemer som mail og kontorstøtte.

Ikke bekymret

Syv av ti ledere i de minste bedriftene skal ikke være bekymret for å sette ut-, eller kjøpe tjenester.

Jo mindre bedriften er, desto mindre bekymret er lederne, mener Kaasa.

– Ni av ti sier de ikke opplever at it-tjenester fra nettskyen er kostbart, sier Kaasa.

65 prosent bekrefter at de bruker en eller annen form for skytjeneste. Når det gjelder sikkerhet sier kun fire prosent at de foretrekker internasjonale it-leverandører.

De fleste skal, ifølge meldingen, ønske en nasjonal leverandør av skytjenester, og gjerne kombinere dette med en hybrid form der noe legges i skyen, og noe driftes i eget hus.

Kun 8,5 prosent skal bygge opp it-funksjonen i eget hus. De fleste har enten satt ut-, skal sette ut tjenester, eller vurderer nettskyen.

Mangler oversikt

55 prosent av smb-lederne har ikke har full oversikt over hvor mye som brukes på it. Noe overraskende hevder så mange som tre av fire økonomiansvarlige at de ikke vet.

– Økonomiansvarlig er nok den som tør å innrømme at det har blitt så komplekst at de ikke med hånda på hjertet vet hvor mye som brukes. Ledere i ulike avdelinger kjøper stadig flere tjenester via kredittkort, og det er lett å miste kontroll i en hektisk hverdag, sier Kaasa.

Samtidig hevder seks av ti at de foretrekker leverandører som er styrt av norsk lov.

– Dette er viktigst for nordlendinger, store bedrifter og økonomiansvarlig.

Fire av ti tror de sparer penger på drift i skyen, like mange sier de ikke vet. Daglig leder og it-ansvarlig er mest trygg på at det er penger å spare.

Gjenoppliver flyttedagen

Amesto ønsker med en nasjonal kampanje å sette fokus på at mange kjører virksomhetskritiske systemer til drift, regnskap, kundehåndtering og lønn på servere som ikke lenger sikkerhetsoppdateres av produsent.

– Disse systemene utgjør bedriftens ryggrad. De må derfor være godt beskyttet og tilgjengelig. Mange drifter i eget kontormiljø på utdatert maskinvare med sikkerhetshull, sier Kaasa.

For å gjøre det enklere for små og mellomstore bedrifter å flytte har Amesto utviklet en tjeneste som de håper at vil løse prosessen raskere enn før.

Samtidig har de satte seg som mål å flytte flere hundre bedrifter før den nasjonale flyttedagen som inntreffer to ganger hvert år, beskrevet slik på Wikipedia:

«Fløttardag, flyttedag eller faredag var i det gamle bondesamfunnet den dagen i året da gårdsarbeidere, tjenestefolk, husmenn og forpaktere kunne slutte i arbeidet eller bytte arbeidsplass. Flyttedagen var 14. april og 14. oktober, i henhold til Christian Vs Norske Lov fra 1687.»

– Vi bruker en humoristisk undertone for å adressere en viktig problemstilling: Så lenge applikasjonen fungerer noenlunde, vil ikke ledere prioritere å flytte den. Mange tar ikke grep før de har hatt sikkerhetsbrudd eller mistet data. Vi ønsker å fjerne problemene før de oppstår, avslutter Kaasa meldingen.