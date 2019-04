Suse blir «svensk»

Det er to hendelser det siste året, som gjør at svenskene kan kalle seg innehavere av verdens største leverandør av åpen kildekode: Først kjøpte det svenske investeringsselskapet EQT Suse fra Micro Focus for 2,5 milliarder dollar sommeren 2018. Så kjøpte IBM Red Hat for 34 milliarder dollar på høsten, som gjør at Red Hat ikke lenger kan kalles uavhengig eller frittstående.

EQTs overtagelse er nylig gjennomført. Under Micro Focus ble det mer stille rundt Suse, spesielt etter en avtale med HPE om å stå for deres skytjenester. Nå er det muligheter å starte på ny frisk, og det første som skjer, er at det er tilsatt en ny ledelse.

Administrerende direktør i Suse, Nils Brauckmann, har i flere intervjuer påpekt at det nettopp er uavhengigheten som er nøkkelen til selskapets svært aggressive vekstplaner. Innen fire-fem år skal omsetningen dobles fra dagens 400 millioner dollar til 800 millioner. Antall ansatte skal også dobles fra dagens 1750. EQTs eneste konkrete krav til Suse skal være en oppfordring om å vokse.