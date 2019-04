Her er mobilvettreglene

Telenor har utviklet mobile tur- og fjellvettregler. Ettersom det i dag er fredag før påske, så kan det ikke skade å ta en kikk på disse:

1. Vær forberedt på å klare deg uten mobil på tur eller på fjellet. Ikke la mobilen være ditt sikkerhetsutstyr!

2. Ikke stol på at du har dekning overalt.

3. Ikke avtal å ringe til faste tider. Du kan befinne deg i et område uten dekning.

4. Vær forsiktig hvis du må opp i høyden for å søke dekning. Det kan være fare for ras.

5. Spar på batteriet, du kan få bruk for det.

6. Husk lader og eventuell batteriforsterker/ekstra ladeenhet. Ekstra powerbank tilkoblet holder også mobilen mer varm i kulda.

7. Oppbevar mobiltelefon og ekstra ladeenhet nær kroppen. Kulden reduserer nemlig batterienes levetid og kapasitet.

Tenk sikkerhet

Når påskesekken pakkes er det én ting som svært få klarer seg uten – mobiltelefonen.

- Mobiltelefonen er kjekk å ha på tur, men til tross for at vi har svært god dekning gir ikke mobiltelefonene alene god sikkerhet, sier Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor, i en pressemelding fra selskapet.

Dekningsdirektøren ber folk tenke sikkerhet før de legger ut på skitur. Sjekk mobildekning og rasfare før du spenner på deg skiene, er hans råd. Han har også en oppfordring å komme med til alle som skal på fjellet i påsken:

– Når værmeldingen lover godt påskevær over hele landet, vet vi at det blir stor utfart i fjellet. Alle som skal ferdes i fjellet må følge med på de oppdaterte snøskredvarslene på www.varsom.nohver dag. Her finner du mange gode råd for trygg ferdsel.

Til tross for at mobiltelefonen kan gjøre det enklere å manøvrere seg frem i fjellet er det likevel viktig å understreke at mobilen ikke kan være den eneste formen for sikkerhet på tur.

– Manglende dekning, kulde som slår ut batteriet, eller manglende batteri kan gjøre at mobilen ikke kan hjelpe deg om uhellet er ute. Da er det viktig å ha fulgt tur- og fjellvettreglene og gitt beskjed til familie og venner hvor turen gikk. Vi ønsker alle våre kunder en trygg og god påske, og oppfordrer alle til å tenke sikkerhet og ta med kart, kompass, sjøkart og helst maritim VHF hvis du er til sjøs, sier Amundsen, i meldingen.