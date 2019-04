Ny leder for Telenors mobildivisjon

– Jeg er svært takknemlig for tilliten ledelsen viser meg og jeg gleder meg til å fortsette å utvikle nye tjenester og produkter som skaper gode mobilopplevelser for våre kunder. Mobilmarkedet er i stadig endring og Telenor skal fortsette å skape, utvikle og utforske nye muligheter i tiden som kommer, sier den nyutnevnte lederen Ric Brown, i en pressemelding fra Telenor.

Mobildivisjonen i Telenor har ansvar for produktutvikling, markedsføring og salg til mobilkunder for merkevarene Telenor og Talkmore. Divisjonen rommer nærmere 950 medarbeidere og har i tillegg ansvaret for kundeservice. Ric Brown går fra stillingen som ansvarlig for merkevareutviklingen av Telenor.

Petter-Børre Furberg, som er Norgessjef i Telenor, mener at Brown har sterk forretningsforståelse, stor pådriverkraft og at han kjenner alle sider av mobilmarkedet svært godt.

– Det gleder meg at han har takket ja til å lede vår mobilsatsning i bransjens kanskje mest fascinerende periode. Vi står foran introduksjonen av neste generasjons mobilnett og i mobildivisjonen dirrer det av innovasjonskraft for tiden, så her er det bare for kundene å glede seg, sier han.

Nye muligheter

Browns forgjenger, Bjørn Ivar Moen, har de siste sju månedene vært midlertidig leder for Telenor Norge. Etter nærmere 20 år i Telenor Norge forlater han nå den norske delen av virksomheten.

– Det har vært en fantastisk reise igjennom nesten 20 år, og det har vært veldig gøy å lede skuta den siste tiden. I Telenor har jeg fått være med på viktig samfunnsutvikling sammen med gode kunder, sterke partnere og dyktige kolleger. Nå ser jeg frem til nye muligheter, og jeg er i god dialog med Telenor om dette, sier Moen.

Moen har vært ansatt i Telenor siden 2000 og har vært divisjonsdirektør både for Product and Business Development og for Distribution i Telenor Norge. Han har også vært leder for kundeservice mot bedriftsmarkedet i Norge, Telenors fastnettvirksomhet i Sverige og Telenors satsing mot SMB-markedet i Norge.

– Bjørn Ivar er en fremragende Telenor-ambassadør og har gjort en fabelaktig jobb med å utvikle mobilområdet i Telenor. Han har styrt Telenor Norge støtt de siste månedene, noe jeg er imponert og takknemlig for, sier Furberg, som fra 1. april har begynt i jobben som permanent Norgessjef.