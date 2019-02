Telenor forlenger avtale med Eltel

Samarbeidet dekker tjenester innen drift, leveranse og utbygging av mobil og FTTH-nett for Telenor (og tidligere Canal Digital) over store deler av landet.

Telenors samfunnsoppdrag som leverandør av nasjonal infrastruktur gjør det nødvendig å kunne levere, bygge og drifte over hele landet.

- Med rask teknologisk utvikling og nye muligheter som trer frem, er det viktig for oss å ha stabile, langsiktige samarbeidspartnere som både tar vare på våre eksisterende løsninger og som vi kan gå opp nye veier med, sier Bjørn Ivar Moen, fungerende administrerende direktør i Telenor Norge.

-Vi er stolte for tilliten vi blir vist ved at Telenor velger å forlenge avtalen med ett år, sier Thor-Egel Bråthen, administrerende direktør i Eltel Networks AS. Vi har et meget godt samarbeid med Telenor, som Norges største aktør på telekom-markedet, og vi er glade for å kunne møte de høye kravene de stiller til oss. En felles strategi og tett samarbeide gjør at vi hele tiden må forbedre oss for å finne de gode, effektive løsningene. Det er meget inspirerende, avslutter Bråthen.