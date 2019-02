 Tesla med "dog mode"

Alle med hund kjenner til problemstillingen. Er det varmt i været så må våre firbente venner bli igjen hjemme. Selv den kjappeste tur inn på butikken kan føre til overoppheting.

En Tesla-eier skal ha etterlyst en funksjon for dette, og Elon Musk var selvfølgelig lutter øre. Denne uken kunne Tesla annonsere "dog mode" i den nyeste software-oppdateringen.

Verdifull info

Med "dog mode" aktivert vil bilens aircondition sørge for en behagelig temperatur når du forlater Fido alene i bilen. Alle Tesla-modeller er utstyrt med pekeskjerm på dashbordet, og her vil det dukke opp informasjon om at hunden har det bra, at eieren snart er tilbake, og hvor mange grader det er i bilen.

Selv med god temperatur kan det jo uansett være greit å påpeke det åpenbare - hunden har det best med eieren ved sin side!

Maxvolum

Oppdateringen byr også på andre lure nyheter. "Sentry mode" sørger for overvåking av bilens omgivelser. Om noen rører bilen mens du er borte vil bildeskjermen vise en melding om at kameraene har begynt å rulle.

Skulle tjuvradden gå så langt som å knuse en rute, så vil bilens innebygde lydsystem spille av på maxvolum.

Dette gjøre det kanskje ekstra viktig å huske på å aktivere "dog mode" om du skulle forlate hunden. Det er jo litt dumt å straffe en barmhjertig samaritan som ønsker å redde hund i brennheit bil..