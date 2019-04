MH5000 er basert på Huaweis Balong 5000 5G-brikke som ble lansert i januar i år. Huawei satser tungt på å bli ledende innen 5G-teknologi for bilindustrien. De hevder altså at deres MH5000 er verdens første 5G-modul for biler, og holder høy kvalitet og ytelse.

Lanseringen foregikk på Shanghai Autoshow denne uken. Under lanseringen uttalte Huawei at de med dette vil begynne kommersialiseringen av 5G nettverksteknologi for bilindustrien i andre halvår 2019.

Huawei har de senere årene testet teknologi for intelligent sammenkoblede kjøretøy i kinesiske byer som Shanghai, Shenzen og Wuxi, og har skrevet avtaler med flere bilprodusenter, blant andre FAW, Dongfeng og Changan.