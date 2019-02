Lederbytte i Webstep

Kjetil Bakke Eriksen, som har vært konsernsjef for Webstep siden 2006, har besluttet å forlate selskapet til fordel for nye muligheter.

– Denne avgjørelsen har modnet over tid. Etter 13 år som konsernsjef har jeg konkludert med at tiden er riktig for en endring. Webstep er et fantastisk selskap med en sterk posisjon i et marked i vekst. Det føles litt vemodig å slutte, men det er en tid for alt. Jeg ønsker Webstep lykke til videre, sier Kjetil Bakke Eriksen, i en pressemelding fra selskapet.

Overtar

– Vi ønsker å rette en stor tak til Kjetil for en fantastisk innsats i sine 13 år som administrerende direktør for Webstep. Samtidig er vi glade for å kunne annonsere at Arne Norheim har takket ja til å ta over leder-rollen. Det sier Klaus-Anders Nysteen, styreleder i Webstep, i meldingen.

Arne Norheim har vært daglig leder for IBM Norge siden 2013. Han startet sin karrière i det samme selskapet i 1996, men da i IBM USA. I de siste 22 årene har han hatt forskjellige stillinger innen finans og ledelse i ulike deler av IBM - både i USA, Sverige, Frankrike, Danmark og Norge.

Fartstid

– Arne har lang fartstid og han er ansett som en solid og god leder i IBM-systemet. Vi er sikre på at han vil videreføre og styrke Websteps gode arbeidsmiljø og sikre muligheter for innovasjon, vekst og etablering av aksjeverdier, sier Nysteen videre.

Arne Norheim har også bare godord å komme med om sin nye arbeidsgiver. Selv om han ikke starter på de nye utfordringene før i begynnelsen av mai, gleder han seg allerede nå til å ta fatt på nye utfordringer.

– Jeg ser frem til å bli en del av teamet, og til å hjelpe Websteps kunder med å utvikle og implementere de løsningene de trenger for å lykkes i morgendagens markeder, sier han.