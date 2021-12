Apple Music Replay 2020

Annonse

2020 går mot slutten.

Mye har hendt dette året - men hva hørte vi egentlig på?

Apple Music 2020

Både Spotify og Apple Music publiserer lister mot slutten av året som både viser globale og nasjonale data, i tillegg til statistikk over din egen lyttehistorikk.

Går du inn på Apple Music vil du se at det nå ligger ute spillelister over de hundre mest populære sangene for ulike land fra 2020. Vi har bakt inn to eksempler nedenfor, for Norge og internasjonalt.

I tillegg kan du altså få Apple Music til å generere din egen 2020-spilleliste på bakgrunn av hva som strømmet ut av din Mac, iOS-enhet eller Apple TV (eller nettleser). Denne får du lagd ved å gå til denne adressen: replay.music.apple.com