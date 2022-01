Bedre dekning - lav hastighet

Annonse

Målet er 5 mbit/s til alle. Så lenge vi har 70-80 mbit/s i snitt i Norge og noen av oss har over 200 mbit/s er det verdt å spørre om Norske tog strengt tatt har fått med seg utviklingen i mobilhastighet. Men saktens bedre med sen hastighet enn ingen dekning. Sannsynligvis er det i dag Flytoget mellom Drammen og Gardermoen som har best dekning takket være stor innsats fra operatørene.

Montering av forsterkerne i togene starter i høst. I tillegg vil alle nye Flirt-togsett bli levert med oppgradert mobilforsterkerløsning med to mobilforsterkere per togsett. Nå er signalforsterkere i tog ikke noe nytt. Det nye er at togene omsider nå vil få forsterkere som støtter 4G.

Mange kokker

Når togdekningen har gått treigt har det selvsagt med penger å gjøre. Jernbanedirektoratet trodde i sin tid at mobiloperatørene ville ordne biffen. Men nei – operatørene peker på at basestasjoner langs lite trafikkerte strekninger som Bergensbanen og Nord-Norge-banen er dårlig business. Norsk tog har ansvaret for vognene. Bane Nor for vedlikeholdet som f.eks. i tuneller er en kjempeutfordring.

Likevel best i verden

– Dette er forbedring som passasjerene vil merke. Om dekningen på utsiden av toget er tilstrekkelig vil det være mulig å strømme video og bruke nettet til jobb og underholdning. Med denne tekniske løsningen ligger vi an til å få den beste dekningen på tog i verden, sier administrerende direktør i Norske tog, Øystein Risan i en pressemelding.

Norske tog har i august testet den nye løsningen på Flirt-tog. Norge er et av de første landene i verden som tar teknologien i bruk i trafikk. Den største fordelen med den nye løsningen er at den gir mer stabil datakapasitet for reisende. Særlig i områder med svake signalforhold vil datahastighet bli bedre

5 mbit/s til alle

– Nordmenn er i verdenstoppen i bruk av smarttelefon og mobildata, og er vant til å ha internett med seg i lomma. Folk forventer stabilt internett og tilgang på digitale tjenester også på toget. Bedre dekning gjør det mer attraktivt å reise med tog. Det har vært høyt prioritert fra Norske tog å finne frem til den aller beste teknologien. De nye 4G mobilforsterkerne vil gradvis gi forbedringer allerede fra høsten 2019. Norske tog sitt langsiktige mål er stabilt 5 mbit/s for alle passasjerer, sier Risan.

En mobilforsterker (repeater) montert i toget fanger opp teleoperatørenes dekning på utsiden av toget, forsterker signalene og sender dem ut igjen som tradisjonell mobildekning inne i toget. Dette er en teknologisk løsning som er bedre og mer stabil enn en Wifi-løsning.

– For at dekningen skal bli god inne i toget, er jobben teleoperatørene gjør med å forbedre dekningen langs sporet helt avgjørende, sier Risan.

Togtypene 70 og 73T som trafikkerer Østfoldbanen har høyeste prioritet. I tillegg skal vogner Type 5, Type 7 og sovevogner WLAB2, som benyttes i dag -og nattog i trafikkpakke Sør, Nord og Vest, få nye 4G mobilforsterkere. Norske tog starter monteringen av 4G mobilforsterkere høsten 2019. Utstyret som installeres er tilpasset for oppgraderinger slik at det raskt kan oppgraderes til neste versjon.