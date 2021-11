iPhone 12: Kamera-kontroll

Annonse

iPhone 12 er her.

Og årets smart-telefoner fra Apple gir uante muligheter for både foto og video. Sjekk ut noen eksempler.

iPhone 12-foto

Reise-fotograf Austin Mann har som sedvanlig fått teste Pro-serien av Apples iPhone. I år er intet unntak, og denne gangen gikk turen til Glacier National Park i Montana.

Dette er bilder tatt av en profesjonell fotograf med en rekke ekstra-utstyr og etter-redigering, men det er likefullt imponerende å se hva som er mulig. Man bruker typisk iOS-appen Halide for manuell kamera-kontroll.

Du kan se både video og fotografier fra turen hans her. Han deler også sine tanker om årets telefon som et kamera på bloggen hans.

Halide Mark II

Og i anledning lanseringen av årets iPhone-modeller har Halide også lansert en ny versjon av appen, kalt Halide Mark II. Det fine med appen er at den gir utvidete kontroller og informasjon i auto-modus, samtidig som den åpner opp for manuell kontroll for den som ønsker det.

Men den har også smarts, som for eksempel den nye InstantHDR-funksjonen for fotografen som ikke har tenkt å tilbringe for mye tid på mørkerommet.

Du kan lese mer om Halide Mark II her. Du finner appen på AppStore her.

Du kan lese mer om kamera-funksjonene til iPhone 12 Pro her. Her er skrytelisten for iPhone 12 Pro Max, som dessuten har en større billedbrikke enn de andre modellene i serien: