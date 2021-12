Er dette AirPods 3?

Annonse

Blir det et vår-event fra Apple i år?

Mars måned står for døren, og er tradisjonelt en tid på året da Apple kan finne på å lansere for eksempel nye iPad-modeller.

Men hva med noen nye ørepropper i samme slengen?

AirPods 3

Alltid gøy med rykter, og også denne gangen fra det fjerne Østen, men ta det med en god klype salt: At det kommer nye AirPods-modeller en gang står hevet over enhver tvil, men om det er akkurat slik de vil bli seende ut er slett ikke gitt.

Bildene overbeviser ikke helt, selv om det ellers virker sannsynlig nok: En ørepropp som har silikon-tupper tiltenkt aktiv støyreduksjon, samt sideveis-mikrofoner. Og et ellers kjent design, om enn med kortere stengler. Og et mindre etui.

Ryktebørsen vil ha det til at disse AirPods 3 (eller eventuelt AirPods Pro Light) vil prises til 150 dollar. Dermed vil dette tilsvare omtrentlig prisen for andre generasjons AirPods med ordinært etui, men altså med funksjonalitet tilsvarende AirPods Pro - og et mindre design.

Mars er altså ikke lenge til - vi krysser fingrene!

Via 52Audio