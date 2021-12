Vindmøller trenger både fiber og mobilnett

Annonse

Den maritime operatøren Tampnet har alt etablert seg i to store Havvindprosjekter – Hornsea i engelsk sektor og Gemini i nederlandsk sektor. I Norge er minst tre havvinds-prosjekter under planlegging. Hva fibernett angår er det slik at hver oljeplattform kan greie seg med en fiberkabel pluss redundans mens hver enkelt vindmølle må ha sin fibertilknytning og i tillegg et fungerende mobilnett i hele mølleparken.

Vindmøller krever topp telenett

Havvind er ett av fem forretningsområder for Tampnet. Fra før har de levert infrastruktur til olje & gass-installasjoner, den maritime sektoren, carrier-sektoren (datatrafikk) og det siste skuddet på stammen er digitale services basert på 4G-, NB-IoT- og CAT-M1-teknologiene. Det er ikke småtterier som skal til når en vindmøllepark som Hornsea skal bygges og drives. Prosjektet har 174 vindmøller spredt over et område på 407 kvadratkilometer.

Fiberoperatør er vindmølleselskapet selv som legger både fiber og strømkabel til hver enkelt vindmølle. Dette fibernettet er et stjernenett som samles i fire knutepunkt. Lokalt i vindmølleparken leier Tampnet fiberkapasitet til sitt mobilnett. Fibernettet framstår dermed som et privat nett.

– I Hornsea har vi fire basestasjoner for mobilnettet. Vindmøllenes strømforsyning og justeringer foregår direkte via fibernettet, men til serviceskip, sensorer og annen båttrafikk i området er det påkrevd med et godt 4G mobilnett, forklarer Per Atle Sørensen som er daglig leder for North Sea Tampnet.

Det er 700 MHz-båndet Tampnet bruker til å dekke vindmølleparkene. De oppnår med det «On Asset Coverage» og kan ikke bare betjene skip, men også sensorer på de enkelte vindmøllene. Dekningen skal være så god at man i fartøyer har god innendørs dekning

Store ringvirkninger

- Faktisk er det slik av havvind-prosjektene gir mobildekning til oljeplattformer i nærheten og vice versa. Mange har ikke hatt det før. Det er også slik at denne mobildekningen kan komme skipstrafikken til gode. Vår fremste konkurrent i dette nye markedet er private nett som bryr seg lite om samfunnet rundt.

- Tampnet har roamingavtaler med en rekke amerikanske, nederlandske og engelske operatører pluss Telia og Ice, men ikke Telenor. I tillegg tilby vi også eSIM via operatøren Gig Sky og attraktive mobilpakker. Dermed bedrer vi også den generelle teledekningen i Nordsjøen, sier Sørensen.

Tampnet ekspanderer

Tampnet ble grunnlagt i Sandnes i 2001 og har bygd det største nettet i Nordsjøen og Mexico-gulfen. Selskapet har hovedkontor i Stavanger samt kontorer i Aberdeen, Amsterdam, Houston, St. Johns, Rio de Janeiro og Port of Spain i Trinidad & Tobago. Opprinnelig var det Statoil som var eieren. Deretter overtok investeringsselskapet EQT. I 2019 solgte de selskapet til et konsortium bestående av det danske pensjonsfondet ATP og det engelske investeringsfondet 3i Infrastructure. (ATP eier også 1/6 av det som i dag er Tele Danmark eller TDC Group inndelt i Nuuday og TDC Netco.

Da de nye eierne kjøpte Tampnet i 2019 hadde selskapet en markedsverdi på rundt 4 milliarder kroner.