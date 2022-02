Utbredelsen av 5G skjer raskere enn ventet

Annonse

Antall 5G-abonnement er ventet å nå 1,9 milliarder i 2024, etter hvert som operatører øker hastigheten på utrullingen og brukere skaffer seg 5G-enheter. Dekningen med 5G er ventet å komme opp i 45 prosent av verdens befolkning, og 5G-nettverk er antatt å stå for 35 prosent av den globale mobiltrafikken.

Annonse

I forhold til Ericssons tidligere spådommer, ser de i denne juni-rapporten for seg 400 millioner flere 5G-abonnenter i 2024 enn i forrige rapport fra november 2018. Andre anslag er også økt, som at 5G vil være tilgjengelig for 45 prosent av verdens befolkning.

Annonse

Ifølge Ericsson kan dette godt stige til 65 prosent etter som teknologi for deling av frekvensspektrum vil tillate 5G-utulling på LTEs frekvensbånd.

Leverandørene er med

Leverandørene av brikkesett og kommunikasjonsenheter har vist sterkt engasjement, noe som har vært en nøkkelfaktor i økningen av interessen for 5G. Smarttelefoner for alle frekvensbånd er planlagt å skulle leveres i løpet av året.

Etter hvert som 5G-enheter blir mer tilgjengelige og flere 5G-nettverk blir startet opp, er det anslått at det vil være rundt ti millioner 5G-abonnement mot slutten av 2019.

USA og Canada

Det er ventet at 5G-abonnementer vil bli flest i Nord-Amerika, hvor det er antatt at 63 prosent av mobilabonnementene vil være 5G i 2024. Nordøst-Asia følger på annen plass med 47 prosent, mens Europa vil være på tredje med 40 prosent.

Total mobil datatrafikk fortsatte å vokse i første kvartal 2019, opp 82 prosent i forhold til samme kvartal i 2018. Rapporten forutser at det vil nå 131 exabyte i måneden mot slutten av 2014, med 35 prosent av den over 5G-nett. Det er globalt en milliard IoT-forbindelser, et tall som er forventet å stige til 4,1 milliarder i 2024.

Hele rapporten (på engelsk) finner du her.