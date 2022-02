Så langt har Telenor kommet i 5G-utrullingen

Annonse

Telenor er for alvor i gang med 5G-utrullingen i Norge. Et helt nytt nett står klart når oppgraderingen er ferdig innen utgangen av 2024.

Annonse

Her er det 5G-dekning

Annonse

I dag finner du 5G-dekning i Kongsberg, Trondheim, Elverum, Bodø, Fornebu, Kvitfjell, Svalbard, Oslo, Askvoll/Flokeneset, Bergen, Stavanger, Ålesund, Tromsø, Kristiansand og Fredrikstad.

I løpet av høsten 2021 vil 5G-utbyggingen i Drammen starte. Land og strand rundt skal 8350 basestasjoner oppgraderes til det nye mobilnettet.

Omfattende arbeid

13. mars 2020 åpnet Telenor 5G-nettet i Norge etter at det hadde vært kjørt flere prøveprosjekter siden 2018.

– Det er et enormt omfattende arbeid vi er i gang med, siden vi erstatter stort sett alt utstyr på alle basestasjoner. I praksis bygger vi nå ut et helt nytt mobilnett. Vi har nå modernisert 700 av de 8350 basestasjonene, og vi må holde et snitt med flere enn fem om dagen fremover for å nå målet, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor Norge, i en pressemelding fra selskapet. Han fortsetter:

– I tillegg bygger vi flere helt nye basestasjoner, som betyr at vi vil være oppe i rundt 9000 landet rundt når 5G-nettet står ferdig innen utgangen av 2024.

Ifølge ferske tall fra Telenor er det registrert over 320.000 5G-mobiler i Telenors nett. Antallet vokser raskt, og veksten har vært på 230 prosent siden november i fjor.