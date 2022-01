Gjør klar for Mac Pro

Annonse

For to år siden gjorde Apple noe uvanlig:

De forhåndsannonserte et produkt: en ny Mac Pro. Planen var å hindre proff-segmentet i å miste troen på plattformen, som hadde fått seg en alvorlig knekk med den sorte sylinderen.

Mac Pro 2019

Den gamle Mac Pro-modellen i aluminium som ble kalt for "rivjernet" på grunn av perforeringene var en enorm suksess for Apple. Den bygget på lesten av sin forgjenger igjen, med et plastytre. Den nye modellen ga proff-brukerne det de ville ha: en Mac med mange utvidelsesmuligheter de kunne stå for selv, og med enkel tilgang til innmaten. Og så så den seriøst stilig ut, også.

Men så kom noen på tanken at denne modellen i prinsippet kunne defineres av Apple, uten så mange muligheter for oppgradering og utbytting. Strategien med komponenter som var låst til hovedkortet skulle i teorien tilsi at man kunne optimalisere termikken i maskinhuset slik at den ble mindre og stillere, og kunne stå på skrivebordet og ikke under.

Den var liten og sort, men Apple hadde malt seg inn i et hjørne fordi man hadde gamblet på at GPU'en skulle bli viktigere enn selve hovedprosessoren. Dette feilet, og var en av grunnene til at denne modellen blir mislikt. Og dessuten at Apple ikke klarte å oppgradere den etterhvert som tiden gikk. Og at den var dyr, selvfølgelig.

Så for å stoppe bekymringene om at proff-segmentet hadde blitt glemt av Apple så kunngjorde man altså i 2017 en Mac Pro som først skulle komme i 2019. I mellomtiden kom iMac Pro, og dekket nok opp for litt av det mellomliggende behovet.

Og nå er den endelig her, nye Mac Pro, og får følge av en ny proff-monitor med Pro Display XDR. I desember måned blir den å få tak i. Norske priser er ikke klare enda, men i USA begynner den på $6000, og i tillegg kommer eventuelt $5000 for skjermen. Det finnes selvfølgelig ytterligere tilbehør, og dessuten også konfigurasjonsmuligheter. Det betyr at du må regne med å begynne med seks siffer, over 100 000 kroner, og antakelig kan lande på en kvart mill om du makser det hele. Solid!

Du kan lese mer om nye Mac Pro her, og Pro Display XDR her. Sjekk ut en promo-video nedenfor.