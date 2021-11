Apples A13 Bionic-brikke

Annonse

Årets iPhone-modeller i 11-serien drives av Apples egen A13 Bionic-brikke.

Dette er et såkalt System on a Chip (SoC) som integrerer 6 kjerner og 8,5 milliarder transistorer med en 2. generasjons 7nm-prosess.

ARM A13 Bionic

Brikken kan klokkes til 2,65GHz maksimal ytelse, men fordeler i det vanlige trådene på en gruppe av de seks kjernene: Enten på to høy-ytelseskjerner kalt Lightning, eller fire kjerner bygd for høy effektivitet og kalt Thunder. Det er som vanlig TSMC som produserer denne 64-biters brikken for Apple, basert på et ARM v8.3-A design.

Etter Apples egne tall skal de to høy-ytelseskjernene være 20% raskere med samtidig 30% reduksjon av strømforbruk sammenlikned med fjorårets A12 Bionic-brikke. For de fire effektivitets-kjernene er tallene 20% høyere ytelse samtidig som det er 40% reduksjon i forbruk. Men selv om det kan oppnås en billion regneoperasjoner i sekundet så er Apples fokus på effektivitet - noe som tilsier bedre batterilevetid.

WIRED har en eksklusiv presentasjon av brikke-designet som går enda dypere ned i detaljene rundt neural-nettverket og den kunstige intelligensen som finnes i A13.

Men det er verd å merke seg at det er kjørt komparative studier av ytelsen i A13 Bionic-chip'en sammenliknet med det konkurrentene har å by på for Android-plattformen. Der finnes det brikker som har flere transistorer og kjører på enda høyere klokkefrekvens, men som likevel ikke klarer å matche Apples design.

Konkurrentene er primært Qualcomm Snapdragon 855 Plus, Huawei Kirin 990, samt Samsung Exynos 9820. For de som er interessert i de konkrete resultatene henviser vi til tester foretatt av en rekke andre nettsteder:

Apple A13 Bionic vs. Qualcomm Snapdragon 855 Plus (Gearstoday)

Apple A13 Bionic vs. Huawei Kirin 990 (Notebookcheck)

Apple A13 Bionic vs. Samsung Exynos 9820 (Techyorker)

Se et utdrag fra Apples september-event nedenfor der brikken omtales (ved tidsmarkør 1:11:50).