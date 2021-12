ABB og CORYS samarbeider om å videreutvikle modellering med digitale tvillinger

Annonse

ABB og det franske simuleringsselskapet CORYS inngår strategisk avtale om å videreutvikle modellering med digitale tvillinger og simuleringsteknologi på tvers av energi- og prosessindustrier

Avtalen gjenspeiler et strategisk samarbeid mellom ABB og CORYS hvor begge selskapene forplikter seg til å levere avansert, digital tvilling-teknologi for å redusere investerings- og driftskostnader og redusere risikoen for kundene.

Kutter kostnader

I en pressemelding heter det: Ved å benytte ABB Ability 800xA Simulator leverer ABB digitale kopier av styringssystemer på et anlegg. Kombinert med CORYS ’dynamiske høyverdige Indiss Plus prosessmodelleringssimulator vil kundene dra nytte av en komplett, digital tvilling-løsning for opplæring og setter operatører i stand til å validere og teste kontrollstrategier og produksjonsprosesser, samt administrere endringer i løpet av livssyklusen til driftsoperasjoner.

Den digitale fellesløsningen forventes å redusere investeringskostnader for nye anlegg ved å forbedre kvaliteten på styringsapplikasjonene, redusere antallet sene endringer, trene operatørene og redusere antall igangkjørings- og oppstartstimer.

– I dagens økonomi utforsker våre olje-, gass- og kjemikunder alle måter å maksimere avkastningen på investeringene. Modellering med digitale tvillinger og simulering skaper større tillit til å gjennomføre prosjekter - redusere kostnader, tidsplan og risiko - og hjelper operatører med å identifisere og forstå forbedringsmuligheter gjennom hele utstyrets livssyklus, sier Colin Ward, leder for Chemicals and Refining hos ABB Energy Industries.

Kjøre driftsscenarier

Operatører kan også bruke ABB/CORYS digitale tvilling-pakke for bruk på eksisterende anlegg ved å bygge intelligente modeller og kjøre scenarier for å øke driftsytelser. Dette inkluderer å forbedre anleggets effektivitet og tilgjengelighet, samt gjennomgå og administrere utstyr og eiendeler på tvers av anlegget, slik at vedlikeholdsavdelinger kan bygge et effektivt, tilstandsbasert vedlikeholdsprogram.

– Vi er stolte av å inngå dette strategiske partnerskapet for å utvikle og integrere CORYS' produkter med ABB, slik at våre felles kunder kan forbedre sikkerhet og driftseffektivitet, sier konsernsjef Charles Rosmorduc hos CORYS.

Dette globale rammeverket formaliserer et vellykket forretningsforhold mellom de to selskapene.