Photoshop for iPad ute, Illustrator til neste år

Annonse

Adobe avholder MAX 2019-konferansen i disse dager.

Og ferskt derfra et vell av lanseringer. Høydepunktet: Photoshop for iPad er ute. Men det stopper ikke der.

Adobe Creative Suite for iOS

Photoshop for iPad er forhåndsannonsert, og Adobe er ikke først ute med å tilby seriøs bilderedigering for iOS-plattformen. Den første versjonen vil heller ikke være Photoshop slik du kjenner det fra Mac'en, men Adobe har forpliktet seg til en fullverdig opplevelse. Det betyr at all kjernefunksjonalitet kommer, litt etter litt. Ingen liten oppgave, for koden må skrives om fra bunnen for den nye plattformen.

Også Illustrator, vektor-redigeringsprogrammet fra Adobe, vil gjøre sin entré på iPad med tiden – en gang i løpet av det kommende året. Spennende blir det også å se i hvilken grad man har klart å implementere støtte for Apple Pencil, og ikke minst hvordan brukeropplevelsen er. For mange sitter tastatur- og muskommandoer inne med muskelhukommelse, men man skal ikke glemme at Cintiq-digitaliseringsskjermer også er ganske så vanlig i grafisk bransje.

I tillegg til Photoshop som et bilderedigeringsprogram kommer det en ny app kalt Photoshop Camera. Den kombinerer en kameramodul med direkte redigeringsmuligheter. Og mange filter – tenk Instagram. Appen er ute til testing, og vil lanseres sammen med ulike filtre kuratert blant annet av artist-stjerneskudd Billie Eilish.

Adobe benyttet også anledningen til å komme med flere detaljer rundt implementering av AI-funksjonalitet for redigering av bilder så vel som film – og vi henviser til lenken og videoen nedenfor. Det er opplagt noe som vil komme mer og mer – kunstig intelligens som i større og større grad vil kunne gjøre kvalifiserte gjetninger på hva vi som brukere ønsker å oppnå uten vanskelige kommandoer.

Også Adobe satser på AR – ikke ulikt Apple, med andre ord. Begge disse vil kunne utfylle hverandre, og Adobe Aero-appen spesielt for å kunne skape innholdet som skal ses på Apples plattform – og til neste år (etter ryktene, vel å merke) også med Apples AR-briller.

Og til slutt også en egentlig noe eldre nyhet – men gledelig like fullt: iOS 13 tillater nå nedlasting av font-pakker på brukernivå. Det betyr at applikasjoner som Word vil selv kunne hente fonter fra originaldokumenter som mangler på plattformen, og Adobe har en tilsvarende løsning med CreativeCloud-appen der fonter man har tilgjengelig på Mac'en vil kunne overføres til iOS. Lisensene vil være avhengige av CreativeCloud-abonnementstypen.

Du kan lese mer om fonter på iOS 13 hos Adobe her. Les mer om Illustrator for iPad her. Her er Adobes presentasjon av Photoshop Camera-appen. Her skriver de mer om Photoshop for iPad. Og til slutt kan du lese mer om Adobe Aero, AR-appen, her.

Du finner Photoshop for iPad på AppStore her. Sjekk ut en promovideo for AI-verktøyet Adobe Sensei nedenfor.