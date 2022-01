Photoshop for iPad-teaser

Annonse

Adobe Photoshop for iPad er ute.

Ihvertfall den første utgaven – og Adobe jobber aktivt videre for å komme på høyden med desktop-versjonen. Her er noen kommende nyheter:

Adobe Photoshop for iPad

Adobes ambisjon for Photoshop for iPad er at det skal være en profesjonell app som er kompatibel med filer på tvers av plattformen. Appen er basert på den samme kode-basen, så det er skaleringen til den nye plattformen (med et touch-basert brukergrensesnitt) som er jobben fremover.

Første versjon fokuserte på overordnete konsepter som compositing (støtte for lag), maskering, retusjering samt støtte for PSD-filformatet.

Og det som kommer i nærmere fremtid er verktøy for kantmaskering av vanskelige situasjoner rundt hår og pels med Refine Edge. Dette blir en raffinering av Quick Mask-funksjonen basert på kunstig intelligens.

For å kunne justere bildet med sine respektive fargekanaler og justeringslag kommer det også Curves-verktøy (justeringer basert på Bezier-kurver). Med dette vil det også være støtte for ikke-destruktive justeringer siden dette er "aktive" justeringer.

Det vil bli anledning til å rotere selve lerretet (Canvas) mens man arbeider med bildet, noe spesielt artister liker når de jobber med penn som input. Photoshop for iPad støtter Apple Pencil.

Og til slutt nevnes også integrasjon mot Adobe Lightroom slik at også RAW-redigering av digitale fotografier som arbeidsflyt kan gjøres først i Lightroom-appen, for deretter å overføre bildet til Photoshop-appen for videre bearbeiding.

Adobe har flere detaljer i sitt blogg-innlegg her. Adobe Photoshop for iPad finner du på AppStore her.

Sjekk også ut en promo-video for Adobe Sensei nedenfor – Adobes fremstøt mot bruk av kunstig intelligens innen bilderedigering.