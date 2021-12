AirPods Pro med ANC?

Annonse

De ble først spottet i kildekoden til iOS 13.2 beta.

Nå tyder også bilder fra Asia på at det er nye AirPods på gang. Ryktene vil ha det til at de kalles for AirPods Pro.

AirPods Pro

For den saks skyld kan det like gjerne bli AirPods 3, men Apple selv har ikke gitt versjon 2 et annet navn enn første generasjon, så det hele er litt forvirrende. Kanskje de nye bare vil overta for de gamle, slik at det bare blir en modell fremover som fremdeles vil hete AirPods.

Aktiv støyreduksjon er ihvertfall en funksjon som etterhvert finnes hos mange av konkurrentene, og selv Microsoft kaster seg på bølgen av smarte og små ørepropper. Om ryktene er sanne og Apple faktisk kommer på markedet med et sett med aktiv støyreduksjon så vil det være en kjærkommen oppgradering.

Tidligere ble det også spekulert i hvorvidt de nye iPhone-modellene ville tillate to-veis trådløs lading slik at et nytt AirPods-etui med Qi-lading kunne lades opp ved å legges på en iPhone. Dette slo ikke til, selv om noen mener å vite at teknologien i prinsippet faktisk er bygget inn i telefonene.

Bildet som er vist over denne saken er (visstnok) fra produksjonsleddet i Asia, og viser det som skal være et AirPods-etui som likner veldig på ikonet som ble oppdaget i iOS 13.2 beta. Med andre ord en mer avlang del som har et parti som vil stikke ut av øret, og som vi antar spiller en "aktiv" rolle i den aktive støyreduksjonen. Utfordringen vil fort være hvor godt de faktisk sitter i øret, eller sagt med andre ord: Hvor mye atmosfærisk romklang som vil kunne slippe inn rundt selve proppen.

Selve kassen ser noe mer avlang ut i bredden denne gangen. Om bildet / produktet er ekte, da.

Mange hadde håpet på et oktober-event der disse kunne lanseres, men det ser tynt ut med tanke på at ingen i pressen har mottatt invitasjoner. November er selvfølgelig en mulighet, men da begynner det på bli tett på jul. Men vi husker også at den aller første AirPods-modellen kom på markedet bare få dager før selve juleaften for to år siden – vi tror og håper at Apple vil unngå dette denne gangen.

Via Slashleaks