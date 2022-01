Hva bringer mandagens event?

Annonse

Mandag kveld klokken 19 norsk tid er det klart for Unleashed-eventet. Hva, nøyaktig, er det som skal slippes fri?

Antakelig blir det en ny MacBook Pro - muligens både 14" og 16" - og muligens også ny Mac mini og nye AirPods.

Apple-event

Se nøye på illustrasjonsbildet til denne saken: Det er et konsept-bilde som 9to5Mac har fått laget basert på ryktene om at de nye notebook'ene vil få en utfallende skjerm, som inkluderer en liten notch. Med tanke på at det på innsiden vil befinne seg en Apple-utviklet ARM-prosessor (muligens kalt M1X), akkurat som i en iPhone eller iPad, så snakker vi nesten om at en MacBook praktisk talt er en iPad med tastatur innebygget.

Akkurat hva som legges i MagSafe-lading er ikke helt sikkert, men det gir vel mest mening om det blir som før, det vil si en magnetisk ledning som automatisk trekkes ut ved snublefare.

Bloomberg melder i tillegg at det skal være snakk om en bærbar maskin som kan makses med 64GB RAM, at den får MagSafe, og at det ikke blir en TouchBar-kontrollbjelke. Og visstnok skal prisen ikke variere mellom 14- og 16-tommeren, noe som høres litt overraskende ut, muligens.

Men altså - mandag kveld får vi fasiten. Du kan bivåne det hele på Apples nettsider.

Via 9to5Mac